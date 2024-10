Namesto gob sta našla 292 bomb

Namesto polnih košar gob sta starejša zakonca v četrtek zjutraj ob vinogradu nad Prvačino našla polno prikolico nevarnih ostankov prve svetovne vojne, poročajo Primorske novice. 292 večinoma bomb, tromblonskih min in nekaj granat so pirotehniki državne enote odkrili, izkopali in odpeljali na varno. Poveljnik državne enote predvideva, da so bombe in granate domačini že med obema vojnama pobrali z bližnjih polj in jih znosili na kup.

Pripadnika državne enote Martin Abramič in Martin Kenda sta najprej pobrala tri bombe, nato pa teren pregledala z detektorji kovin. Zaznala sta močan signal, kar je dalo slutiti, da je tik pod površjem zemlje še veliko nevarnih ostankov vojne, zato sta poklicala še druge pirotehnike državne enote, s katerimi so se lotili dela.

Po previdnem nekajurnem kopanju so na dnevno svetlobo potegnili kar 292 nevarnih ostankov vojne, skupaj težkih 466 kilogramov. »Največ je bilo raznih ročnih bomb, tam je bilo nekaj tromblonskih min ter štiri topovske granate. Tri italijanske kalibra 149 milimetrov so na ta položaj morale prileteti in zatajiti, eno avstrijsko 100-milimetrsko pa so morali pripeljati ali prinesti na kraj in je niso utegnili izstreliti,« domneva vodja državne enote Darko Zonjič. Po natančnem pregledu in meritvah vsake posebej so se odločili, da vse skupaj odpeljejo v skladišče, kjer bodo počakale na uničenje.