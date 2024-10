V solidarnostni trgovini lani razdelili za 1,3 milijona evrov hrane

V trenutni ekonomski situaciji si nekateri ne morejo privoščiti niti hrane, zato pa so še toliko bolj pomembne organizacije, ki skrbijo za najšibkejše in ki pomagajo, da osebe v stiski ohranijo dostojanstvo.

Goriška nadškofijska Karitas je v soboto v Krminu slovesno odprla svoj peti solidarnostni emporij, v katerem bodo lahko živila »nakupovali« tisti, ki potrebujejo pomoč za svoje preživljanje.

Gre za že peti solidarnostni emporij na ozemlju goriške nadškofije, prvega so odprli leta 2011 v Gorici, sledili so še tisti v Tržiču, Gradišču in Červinjanu. Nova solidarnostna trgovina v Krminu se nahaja v Ulici Pozzetto 1/C in bo začela obratovati novembra, odprta pa bo ob četrtkih popoldne. Tako kot ostale emporije bo tudi zanj skrbela zadruga La ginestra.

V štirih trgovinah 1800 ljudi

Leta 2023 je v štirih solidarnostih trgovinah na ozemlju goriške nadškofije hrano dobilo 745 družin oziroma več kot 1800 posameznikov, je pojasnil podpredsednik zadruge La ginestra Adalberto Chimera, ki je na odprtju prebral pismo predsednika Marca Marcosiga. Gre za pomembno dejavnost, saj so štirje centri v letu 2023 razdelili hrano v vrednosti 1,3 milijona evrov. S tem si prizadevajo, da ogroženim družinam omogočijo popolno prehrano, istočasno pa povečujejo ozaveščanje in zmanjšujejo količino odvržene hrane.

V Krminu je trenutno 70 ljudi, ki se je za pomoč obrnilo na Karitas. V trgovini bodo lahko najšibkejši nakupovali hrano, a ne z denarjem, pač pa s točkami. Upravičenci bodo namreč prejeli kartico, na katero jim bodo glede na njihov socialno-ekonomski status naložili določeno število točk na mesec, s katerimi bodo kupovali hrano, ki jo bodo želeli.

Tudi sveža živila

Na policah solidarnostne trgovine bodo upravičenci našli hrano z dolgim rokom trajanja, pa tudi sveža živila, kot so mlečni izdelki, sadje in zelenjava. Police bodo polnili s hrano iz ustanove Banco Alimentare, krminske trgovine Coop Alleanza 3.0, trgovin Gallo Rosso Despar iz Šlovrenca ob Soči in iz Korena, kmetije Zoff iz Bornjana in mlina Moras iz Trivignana.

Da je bilo mogoče uresničiti emporij, imajo zasluge mnoge realnosti, ki delujejo na tem območju, med katerimi sta pastoralna enota za Bornjan, Bračan, Krmin in Dolenje in Občina Krmin, svoj doprinos pa so dale tudi občine Dolenje, Mariano, Medeja in Moraro ter socialni okoliš za severni del goriške pokrajine.

Emporij dobiva finančno podporo s sredstvi osmih tisočink katoliške cerkve, pa tudi Fundacije Goriške hranilnice in bančnega zavoda Cassa rurale ed artigiana iz FJK. Med posamezniki bodo sodelovali prostovoljci Karitasa in zadruge La ginestra, pa tudi prostovoljci bratovščine Misericordia in AUSER.