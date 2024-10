Zdoma mora 1167 Goričanov in 961 Novogoričanov

Danes bo na sporedu že četrta čezmejna evakuacija od začetka gradbenih del na novogoriški železniški postaji pred več kot enim letom. Zaradi onesposobitve 104-kilogramske angleške letalske bombe iz časa druge svetovne vojne, ki so jo odkrili 23. septembra na območju tirov, bo danes moralo zapustiti svoje domove 1167 goriških občanov, medtem ko bo v Novi Gorici evakuacija zadevala 961 občanov. Poleg tega bo v Novi Gorici ukrep zaklanjanja veljal na območju, na katerem živi 2064 ljudi.

Šeststometrski rdeči pas na italijanski strani meje, ki bo evakuiran, zaobjema Svetogorsko ulico (od hišnih številk 6/a in 11 do hišnih številk 141 in 152/d), Ulico Brigata Etna (od hišnih št. 1 in 2 do hišnih št. 5 in 14), Ulico Rocca (od hišnih št. 2 in 5 do hišnih št. 10 in 17/a), ulice Michelstaedter, Foscolo in Caprin, Trg Transalpina, ulice Luzzatto, Ciconi, Percoto in Catterini (od hišne št. 11 do 51), ulice Bernardis, Scaramuzza in Paternolli, Škabrijelovo ulico (od hišnih št. 11 in 18 do hišnih št. 83 in 52), Ulico Poligono (hišne št. od 1 do 11) ter hišni številki 66 in 68 v Ulici Cappella. Stanovalci bodo morali hiše zapustiti do 9. ure. Goriška občine je poskrbela, da so stanovalci dobili vse potrebne informacije.

Med 9. in 10. uro bo potekalo preverjanje pristojnih, ali je na območju evakuacije morebiti ostala še kakšna oseba. Ob predvidoma 10. uri pa se bo po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začela onesposobitev bombe, ki jo bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.