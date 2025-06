6000 podpisov za ohranitev kardiološkega oddelka v Gorici

Zbrali so jih 5936. Predstavniki goriškega odbora za javno zdravstvo pa so jih včeraj tudi simbolično predali goriškemu prvemu občanu Rodolfu Ziberni. Gre za podpise goriških občanov in prebivalcev okoliških občin, ki odločno nasprotujejo ohromitvi kardiološkega oddelka goriške bolnišnice. Izrazili so upanje, da bodo podpisi preko župana prispeli do pristojnih organov za izboljšanje kritične situacije zdravstva v mestu.

Včerajšnja vročitev podpisov pa je bila priložnost tudi za pogovor med člani zgoraj omenjenega odbora in goriškim županom. Decembrskemu sklepu deželnih upraviteljev, da bi ležišča goriškega kardiološkega oddelka preselili iz Gorice v Tržič vključno z enoto za kardiološko intenzivno nego (UTIC), so se Goričani odločno postavili po robu. Deželna vlada je nato popravila sklep, ki je predvideval selitev postelj kardiološkega oddelka, glede enote UTIC pa je bila odločitev preložena.

Odločitev po analizi podjetja Asugi

Dežela se je obrnila na zdravstveno podjetje Asugi, ki naj bi do decembra celotno zadevo preučilo in predlagalo rešitev v skladu z ministrsko uredbo št. 70 iz leta 2015. Le-ta predvideva največ eno enoto za kardiološko intenzivno nego na 150.000 prebivalcev. To pomeni, da se bo do decembra odločilo, ali bo enota UTIC ostala v Tržiču ali v Gorici.

Pred časom so predstavniki goriškega odbora za javno zdravstvo izrazili zaskrbljenost s tem v zvezi, saj ni še znano, ali se je zdravstveno podjetje že lotilo tehnične analize.