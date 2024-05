700 pevcev in glasbenikov na koncertu za mir

Okrog 700 glasbenikov in pevcev bo v soboto, 8. junija, napolnilo goriški Travnik in z glasbo pozvalo k miru. For The Beauty of the Earth / A song for peace je naslov koncerta, ki je nastal v pričakovanju na EPK 2025, na katerem bodo nastopili združeni zbori iz dežele FJK in Slovenije ob spremljavi treh orkestrov pod vodstvom priznanega skladatelja Johna Rutterja.

Glasbeni dogodek je organiziral zbor Coro del FVG z zvezo USCI ter Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Nova Gorica in pokroviteljstvom akademije Naonis iz Pordenona, Ministrstva za Kulturo RS in Kulturnega doma iz Gorice. Pobudo sta podprli Dežela FJK in EZTS. Dogodek so včeraj predstavili v dvorani Dora Bassi odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, direktor zbora Coro del FVG Cristiano Dell’Oste, predstavnica JSKD Silva Seljak, predsednik Kulturnega doma Igor Komel in direktor akademije Naonis Walter Sivilotti.

Dirigent bo John Rutter

Kot je povedal organizator Cristiano Dell’Oste, se je projekt rojeval dalj časa. Začetno je koncert moral zaživeti na Trgu Evrope/Transalpina, zaradi obnovitvenih del pa so se potem organizatorji odločili, da ga izvedejo na Travniku. Zamisel, da k sodelovanju povabijo angleškega skladatelja Johna Rutterja, gre pripisati Walterju Sivilottiju, ki Rutterja opisuje kot simbol sodobnega glasbenega sveta. Združeni zbor bodo sestavljali mladinski zbor Emil Komel, vokalna skupina Konfluens, ženska vokalna skupina Danica, vokalna skupina Briške Trcinke, mladinski zbor Audite Juvenes, zbor Renato Portelli, Mešani mladinski zbor Emil Komel, mešani zbor Jacobus Gallus, deželni mladinski zbor, mešani mladinski zbor Srečko Kosovel, mešani mladinski zbor Šempeter-Vrtojba, ljubljanski Madrigalisti, mladinski zbor Audite Juvenes, ybor Croma col punto, zbor fundacije Luigi Bon, zbor VivaVoce, zbor Vox Nova, Corale Maniaghese, zbor dežele FJK, Pueri e Juvenes Cantores del Duomo iz Vidma, zbor VocinVolo, ženski zbor Multifriam, zbor Univerze v Trstu, zbor glasbenega liceja Carducci Dante iz Trsta, zbor Castions delle Mura in zbor Arrigo Tavagnacco. Nastop bodo spremljali trije orkestri: akademija Naonis iz Pordenona, komorni orkester iz Pordenona in akademija Arrigoni iz kraja San Vito al Tagliamento.

Na koncertu, t.i. open singing, bodo izvedli pet Rutterjevih skladb. Za organizacijo in koordiniranje zborov je poskrbela Mateja Černic, čezmejna duša projekta, ki je s pomočjo JSKD prišla v stik z zbori iz Slovenije, tako da bodo na Travniku nastopili pevci od Maniaga vse do Ajdovščine in Ljubljane. Med koncertom bodo z visoko tehnološkimi napravami in droni posneli promocijski video za EPK 2025. Dogajanje se bo začelo ob 15.30, ko bodo zbori imeli skupno vajo v gledališču Verdi, in se bodo nato peš premaknili na Travnik, kjer bodo zapeli ob 19.30. V primeru slabega vremena bodo koncert izvedli v gledališč Verdi.