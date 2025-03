9088 je najsrečnejša številka letošnje loterije društva Karnival

Najsrečnejša srečka letošnje pustne loterije društva Karnival nosi številko 9088. Njen lastnik je zmagal prvo nagrado, in sicer bon za potovanje v vrednosti 1500 evrov.

Žrebanje je potekalo v četrtek v Kulturnem domu Jožefa Češčuta. Drugo nagrado, bon za potovanje v vrednosti 500 evrov, si je zagotovil imetnik srečke 3663. Tretja nagrada (SUP deska) je šla srečki 8527, četrta nagrada (žar na oglje) srečki 8477 in peta nagrada (prenosni zvočnik) srečki 1528. Imetnik srečke 4777 si je zagotovil šesto nagrado, večerjo za dve osebi v znanem domačem gostišču, imetnik srečke 3990 pa sedmo nagrado, sto evrov vredni bon za športno opremo. Nagrade lahko dobitniki prevzamejo na sedežu društva Karnival v roku 30 dni od objave rezultata žrebanja. Za prevzem nagrad se morajo oglasiti na telefonski številki 380-6335315 (Andreja).

Društvo Karnival je letos počastilo stoletnico prve »križanice« v slovenskem jeziku, ki jo je sestavil domačin Peter Butkovič Domen leta 1925, s križanko, za katero je poskrbel Branko Lakovič in smo jo objavili v Primorskem dnevniku še pred pustom. Med vsemi, ki so križanko pravilno rešili in jo poslali društvu Karnival, so izžrebali še posebno nagrado, darilni bon v vrednosti 50 evrov. Zagotovila si ga je Alessandra Bettini.