Abonma Komigo ponuja terapijo ... smeha

»Verjamem, da bo letošnji program, ki je tako raznolik, resnično dobro del zdravju gledalcev,«je povedal predsednik Kulturnega doma Igor Komel na včerajšnji predstavitvi 22. izvedbe Festivala komičnega gledališča Komigo. Posebnost priljubljenega abonmaja, ki se bo uradno pričel 23. marca, je, da ponuja predstave v treh jezikih:slovenščini, italijanščini in furlanščini. »Namen je namreč, da spoznamo svoje sosede,« je še izpostavil Komel in dodal, da se je festival Komigo rodil leta 2004, preden bi bil sploh govor o Evropski prestolnici kulture, in je edini festival gledališča s predstavami v treh različnih jezikih. To je posebno pohvalil tudi goriški odbornik Maurizio Negro in izrazil željo, da bi bilo spontane večjezičnosti vse več. Za bogat program je Kulturnemu domu posebno čestital tudi predsednik SKGZ za Goriško Marino Marsič. Osrednja tema letošnje izvedbe, katere moto se glasi »Smeh je najboljša terapija na svetu«, je komičnost. Ljubitelji gledališča se bodo lahko nasmejali na osmih predstavah znotraj abonmaja, poleg katerih bo na voljo še ena nagradna predstava 8. marca in več glasbenih dogodkov. Letošnja edicija bo še več prostora namenila lokalnim gledališčnikom, pevcem in skupinam.

Vse predstave znotraj abonmaja Komigo bodo potekale v Kulturnem domu v Gorici. Redna cena abonmaja (8 predstav) znaša 80 evrov. Upokojenci, brezposelni, študenti (do 25. leta starosti) lahko abonma nakupijo po znižani ceni 60 evrov. Posamezne predstave stanejo od 15 do 20 evrov. Vpisovanje abonmajev Komigo 2025 je možno vse do 22. marca pri blagajni Kulturnega doma v Gorici vsak delavnik od 9. do 13. in od 15. do 18. ure (tel. 0481-33288, info@kulturnidom. it). Več informacij je na voljo na spletni strani Kulturnega doma.

Osem predstav in več glasbenih dogodkov

Na mednarodni dan žena, 8. marca, bo v Kulturnem domu s pričetkom ob 20. uri dogodek Glasovi žensk ob meji, na katerem bodo nastopili furlanski kulturni delavec Angelo Floramo in pevke Tatjana Mihelj iz Nove Gorice, Paola Rossato iz Gorice in Maja Sar iz Sarajeva.

Prva predstava abonmaja pa bo na sporedu v nedeljo, 23. marca, ko bo na odrskih deskah zaživel muzikal Cabaret Celovec v produkciji zamejskega društva Zarja s Koroške. V soboto, 29. marca, se bo imitator Luca Virago iz Milana predstavil s kabaretom Luca canta Baglioni...e non solo..., v sredo, 16. aprila, bo na ogled prestava Pivo, skoraj komedija. V četrtek, 15. maja, pa bo tandem Perica Jerkoviča in Roberta Petana uprizoril La la lajf. V ponedeljek, 26. maja, bo tržaški igralec Franko Korošec v Gorico prinesel dvojezično predstavo Chevap.chef v priredbi SSG. V torek, 10. junija, bo na sporedu komedija (N)orkester – Koncert (ne)resne glasbe s slovenskimi glasbenimi virtuozi in skrajno resnimi solisti. V torek, 1. julija, bo zaživela Opereta – Belle Epoque z zborom mednarodne operne akademije iz Križa pod vodstvom Aleksandra Švaba in s pihalnim orkestrom Arcobaleno pod taktirko Erika Žerjala. V sredo, 22. oktobra, bo na sporedu še zadnja predstava abonmaja - zelo pričakovana - Pegule Iztoka Mlakarja, ki bo v sodelovanju s SSG na ogled tudi 20. in 21. oktobra.

Izven abonmaja Komigo 2025 so na Goriškem napovedani še trije koncerti. Skupina Blek Panters iz Doberdoba bo nastopila na koncertu z naslovom Ša Ša Ša 4., 5. in 6. aprila, za katerega so mesta v bistvu že pošla. Nato bo 21. maja ameriški simfonični orkester Notre dame University (Indiana) nastopil z zborom Freevoices iz Koprivnega. Nazadnje bosta 25. oktobra koncert sooblikovala pevka Antonella Ruggiero in slovenski kantavtor Vlado Kreslin.

V soboto, 22. novembra, pa je napovedan v okviru 44-letnice Kulturnega doma v Gorici še izreden glasbeni dogodek s švedsko skupino The Real Group iz Stockholma.

Nositelj projekta Komigo je Kulturni dom Gorica v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem iz Trsta, s teatrom SNG Nova Gorica, z Glasbeno matico, Kulturnim domom Nova Gorica, z Glasbeno akademijo Santa Croce iz Križa in s Kulturnim društvom Sovodnje. Pokrovitelji projekta so občine Gorica, Nova Gorica, Sovodnje in Doberdob ter Slovensko kulturno gospodarska zveza. Finančno so projekt podprli Dežela FJK, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Fundacija goriške hranilnice.