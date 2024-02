»Absolutiziranje etnične pripadnosti je škodljivo«

Tema identitet, tako kolektivnih kot predvsem individualnih v obmejnem prostoru in z njo povezanih psiholoških travm, je bila vezna nit pogovora s tržaškim psihiatrom in psihoterapevtom dr. Pavlom Fondo v okviru niza prireditev ob dnevu slovenske kulture v Ronkah. Večer v občinskem avditoriju je uvedla knjižničarka Zora Černic, ki je predstavila uglednega gosta, njegove dolgoletne izkušnje v psihiatriji in njegovo posebno pozornost do psiholoških problematik v medetničnih odnosih, navzoče pa je v imenu občinske uprave nagovorila občinska odbornica za jezikovne manjšine Monica Carta.

Pogovor je vodil Martin Lissiach, na čigar prošnjo je dr. Fonda najprej pojasnil razliko med pojmi psihologija, psihiatrija in psihoanaliza. Prvi označuje znanost o duševnosti, drugi vejo medicine za umske bolezni, tretji pa posebno metodo zdravljenja psihičnih težav, ki se je razvila od Sigmunda Freuda dalje. Seveda pa se vse tri deloma tudi prekrivajo, je povedal Fonda, ki je nato na spodbudo sogovornika obnovil svojo poklicno izkušnjo v okviru reforme psihiatrije, ki jo je od šestdesetih let dalje razvijal Franco Basaglia, najprej v Gorici potem pa v Trstu, kamor so ga poklicali do teh vprašanj odprtejši, levo usmerjeni politiki iz vrst krščanske demokracije, socialistov in komunistov.

K uspehu reforme je prispeval tudi revolucionarni duh družbenih gibanj tistih let. »Leto ‘68 je bilo kot tsunami, pometlo je s staro miselnostjo in postavilo na nove temelje odnos med posameznikom in oblastjo,« je dejal Fonda in poudaril velik dosežek odprave psihiatričnih bolnišnic, ki drugod po svetu, na primer tudi v Sloveniji, še obstajajo.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.