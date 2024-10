Rušenje naznanja začetek gradnje upepeljevalnice

Rušenje dotrajanega objekta ob goriškem glavnem pokopališču naznanja začetek gradnje upepeljevalnice, ki bo predvidoma zgrajena v roku enega leta. Poslopje, ki je dalj časa samevalo, so nazadnje uporabljali občinski delavci kot skladišče orodja, zraven je stala še kamnoseška delavnica.

Goriška občina je pred tremi leti izpeljala razpis za javno naročilo s formulo javno-zasebnega partnerstva. Na prvo mesto se je uvrstila naveza podjetij Altair Funeral, Edilver, Its in Paolo Marangon z ekonomskim okvirom v višini 2.028.574 evrov. Javno naročilo so takrat razpisali na podlagi študije tehnične in ekonomske izvedljivosti, za katero so uporabili cenik Dežele FJK iz aprila 2021. Ko je občina objavila rezultate razpisa, maja 2022, so bile cene krepko višje. Vrednost del se je tako povzpela na 2.811.069 evrov, v začetku lanskega leta so morali ceno še prilagoditi. Novi ekonomski okvir projekta je zatem znašal skoraj tri milijone evrov.

Naveza podjetij je v skladu s pogoji za javno naročilo ustanovila projektno podjetje Tempio crematorio Gorizia in prevzela nase odgovornost za gradbeni projekt. Po dogovarjanju z goriško občino je podjetje predstavilo nov ekonomski plan za projekt, pri čemer se je poleg ekonomskih sprememb tudi podaljšalo trajanje koncesije: od 28 je prešla na 37 let. Celoten postopek se je sicer precej zavlekel glede na prvotna predvidevanja. Gradbena dela bi se morala začeti pred koncem lanskega leta, v resnici so doživela skoraj enoletni zamik.

Zemljišče v lasti občine

»Gradbena dela bodo predvidoma trajala dvanajst mesecev,» napoveduje goriški občinski odbornik Maurizio Negro in pojasnjuje, da zemljišče, kjer bo zgrajena upepeljevalnica, bo ostalo v lasti goriške občine. »Podjetje Tempio crematorio Gorizia bo na podlagi koncesije upravljalo upepeljevalnico za obdobje 37 let, nakar bo objekt prevzela goriška občina,» razlaga Negro, po katerem bo podjetje Tempio crematorio Gorizia na podlagi koncesije moralo skrbeti tudi za redno vzdrževanja upepeljevalnice.

Del dobička goriški občini

»Na podlagi koncesije bo za goriške občane veljal 30-odstotni popust na upepeljevanju. Goriška občina bo poleg tega prejemala šestodstotni delež dobička, ki ga bo imel upravitelj upepeljevalnice,» pravi občinski odbornik in opozarja, da bo nad določenim zneskom občina prejemala 19-odstotni delež dobička.

»Ko bo upepeljevalnica odprta, bi rad, da bi bila na razpolago tudi slovenskim državljanom, kar je zaenkrat še nemogoče. V rešitev birokratskih vozlov bi veljalo vključiti Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje,« ugotavlja Maurizio Negro. Po njegovih besedah bodo goriški občani ob 30-odstotnem popustu lahko prihranili tudi na prevozu pokojnikov, ki je zelo drag.

Glavno goriško pokopališče je bilo po odbornikovih besedah zgrajeno leta 1936, medtem ko objekt, ki ga ravnokar rušijo, nima posebne arhitekturne vrednosti. Ohranili bodo edino star vodnjak in še nekaj kamnitih arhitekturnih elementov.

Upepeljevalnica, v kateri bodo predvidoma sežigali do 770 trupel na leto, bo merila 420 kvadratnih metrov, medtem ko celotno območje, kjer bodo uredili tudi »vrt spomina«, meri 2680 kvadratnih metrov.

Potem ko je goriški občinski svet prižgal zeleno luč za gradnjo upepeljevalnice, so prebivalci Jeremitišča februarja 2022 poslali pismo županu Rodolfu Ziberni. V dopisu so izrazili zaskrbljenost zaradi bližine upepeljevalnice, saj je izbrana lokacija le 190 metrov oddaljena od prvih hiš naselja. »Ker gre pri tem za smrad in onesnaževanje zraku, se sprašujemo, če so pristojne oblasti bližino hiš upoštevale. Ko so pred leti na istem področju sežigali krste in drugo, sta se nad širšim območjem širila črn dim in neznosen smrad,» so pred poltretjim letom zapisali Rumitarji, ki so nas pred dnevi razočarano opozorili, da jim župan Rodolfo Ziberna na takratno pismo sploh ni odgovoril.