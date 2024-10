V Raštelu odkrivanje obrtniških poklicev in krajevnih okusov

Dvodnevni obrtniški sejem Go Makers bo v soboto in nedeljo, 26. in 27. oktobra, poživil goriški Raštel, kjer bo v nekdanji železnini Krainer mogoče odkrivati tudi nekdanje značilne krajevne jedi. Pri organizaciji prireditve zveze Confartigianato sodelujeta Lokalna akcijska skupina Kras in gostinska šola Ad Formandum, pokroviteljstvo sta zagotovila goriška občina in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje.

»Sejem Go Makers bo dobra priložnost, da odkrijemo obrtnike, ki izdelujejo unikatne izdelke, vendar jih večinoma ne poznamo,«poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, poleg katerega so včeraj na goriški občini dvodnevni sejem predstavili še predsednik goriškega odbora zveze Confartigianato Ariano Medeot, občinski odbornik Luca Cagliari, predsednik Las Kras David Pizziga in direktor gostinske šole Ad Formandum Alessandro Infanti.

Nakit, mozaiki, keramika ...

Letošnji sejem bo potekal v nekdanji železnini Krainer, kjer bodo v soboto in nedeljo med 10. in 20. uro svoje umetniške izdelke postavili na ogled šiviljsko podjetje Ago e Filo Chic iz Martignacca, knjigoveznica Moderna iz Vidma, goriški proizvajalec nakita Antracite Gioielli, umetnica Paola Bellaminutti iz Campoformida, tržaška izdelovalka nakita Artistica Mente, keramičarska delavnica Asperitas, proizvajalec stolov in foteljev Blifase iz Rožasa, videmska trgovina Bottoni E Non Solo, tržaška šivilja Carolina Gutierrez, oblikovalni studio Chameleon Design iz Vidma, šiviljstvo Crimosh iz kraja San Giovanni al Natisone, videmsko tesarstvo Berin, tržiška oblikovalka poročnih kril Vita Lorusso, fotografinja Michela Marcon iz Mariana draguljarna Modolabo iz Trsta, umetniško pohištvo Naka iz Manzana, izdelovalka mozaikov Noemi Roma, draguljar Renato Chicco iz Trsta, videmska delavnica Wool Style in izdelovalka mozaikov Giulia Zanette.

Obiskovalci sejma bodo lahko spoznali razne stare poklice in se obenem udeležili kuharskih delavnic, ki jih bo ponujal Las Kras v sodelovanju z ustanovo Slow Food Italia v okviru projekta Borderless Okus, za katerega so prejeli sredstva iz Sklada za male projekte, ki ga upravlja EZTS GO. Učenci gostinske šole Ad Formandum bodo poskrbeli za pokušnje raznih prigrizkov.

Oljčno olje, vino, sir ...

V soboto, 26. oktobra, ob 11. uri bo na sporedu degustacija ekstradeviškega oljčnega olja s Krasa, medtem ko bo ob 15. uri srečanje, na katerem bo mogoče pokusiti vitovsko, tokaj, sivi pinot in belo briško zvrstno vino, ki so zoreli deset let. Degustacijo vin iz leta 2014 bo vodila Daniela Markovic iz združenja pokuševalcev ONAV; za udeležbo bo treba odšteti 35 evrov, mesta so omejena, prijave zbirajo na naslovu elektronske pošte trieste.green@galcarso.it. V nedeljo, 27. oktobra, ob 11. uri bo na sporedu pokušnja krajevnih proizvodov, ki so zaščiteni z oznako Slow Food. Ob 16. uri bo degustacija macerirane malvazije, med katero bodo ponujali tudi sire, ki jih pridelujejo na čezmejnem območju med Furlanijo - Julijsko krajino in Slovenijo. Tudi za nedeljske pokušine je potrebna rezervacija.

V soboto, 26. oktobra, opoldne bo na sporedu šiviljska delavnica, med 19. in 20. uro bo na sporedu prikaz oblikovanja gline, ki ga bodo ponovili v nedeljo, 27. oktobra, med 16. in 17. uro. V soboto ob 16. uri bo izvedenec Roberto Zottar spregovoril o starih goriških slaščičarskih receptih, ob 18.30 bo srečanje zveze Confartigianato o razširjenosti obrtniških poklicev med ženskami in mladimi. Poleg omenjenih dogodkov bo v nekdanji železnini Krainer na sporedu še nekaj delavnic in srečanj, celoten program je objavljen na spletni strani trieste.green/tour/go-makers.