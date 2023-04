Alenka Bratušek obiskala Novo Gorico

Na delovnem obisku v novogoriški občini se je včeraj mudila slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek z delegacijo ministrstva in delegacijo Direkcije za infrastrukturo pod vodstvom direktorja Bojana Tičarja. Na delovnem sestanku z županom Samom Turelom in strokovnimi sodelavci z mestne občine se je pogovarjala o območju Trga Evrope, ki bo osrednje prizorišče Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK Distrikt), ter o stanju projektov državnih cest v mestni občini.

Vprašanje ni denar

»Z veseljem smo se odzvali vabilu na današnji obisk. Bili smo zelo operativni in natančni, saj nenazadnje le takšni sestanki pripeljejo do konkretnih rešitev. Največ časa smo posvetili projektu, povezanem z Evropsko prestolnico kulture. Dogovorili smo se, da najini sodelavci skupaj v najkrajšem možnem času pogledajo, kaj je še izvedljivo glede na ideje, ki jih ima občina. Res moramo biti realni, saj za Evropsko prestolnico kulture ni vprašanje denar, ki je za ta projekt zagotovljen, ampak je vprašanje predvsem časovni okvir. Skozi projekt smo šli zelo natančno in mislim, da bomo v roku enega meseca dobili dejansko sliko, kaj mogoče še lahko upoštevamo od tega, kar je predlagala občina. Vsi se zavedamo, da gre za res pomemben projekt, ki ni občinski, temveč državni, in s tem zavedanjem smo tudi vstopili v pogovore,« je po včerajšnjem delovnem sestanku na novogoriški občini dejala ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek.

Po njenih besedah mora biti projekt ureditve območja osrednjega prizorišča Evropske prestolnice kulture zaključen do konca leta 2024. »Delamo z roko v roki in tudi na strani novogoriške občine obstaja razumevanje, da bomo šli res le v tisto, kar je dejansko izvedljivo,« je še zatrdila. Kot je poudaril novogoriški župan Samo Turel, bo do konca leta 2024 izpeljana obnova železniškega območja, pri čemer so se v včerajšnjih pogovorih dotaknili treh glavnih območij. Prvo je območje postajnega poslopja v Novi Gorici, kjer bo zunanjost stavbe v celoti prenovljena. Iskali so tudi možnosti prenove njene notranjosti, predvsem strojnih inštalacij in morebitne dograditve dvigal. Glede ureditve podhoda in dveh vstopnih točk na postajo je po županovih navedbah vse usklajeno, treba pa bo doreči še deleže sofinanciranja. Tretje območje pa je območje na vzhodni strani tirov, od koder se umika tovorni promet; tam naj bi nastal zeleni koridor in intermodalni center, torej postajališče za avtobuse in parkirišče za osebna vozila.