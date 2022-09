Andro Merkù do golega sam v goriškem Kulturnem domu

Za tržaškega voditelja radijskih oddaj in imitatorja vsedržavnih razsežnosti Andra Merkùja je bilo letošnje leto polno poklicnih zadoščenj. Pred nekaj tedni je začel svojo tretjo sezono na Radiu Monte Carlo, maja je prejel nagrado Tomizza, jutri (v soboto, 1. oktobra) ob 20.30 se bo v goriškem Kulturnem domu v okviru trijezičnega festivala Komigo 2022 predstavil s svojo najnovejšo gledališko predstavo.

Poimenovali ste jo Mistovoci senza panna. Kaj sploh to pomeni?

Pomeni, da v njej nastopam gol.

Gol v Adamovem smislu?

Ne, ne ... Želim biti kot sladoled brez smetane, da pride vsak okus do izraza. Zato v predstavi nastopam s svojim glasom, s svojo mimiko, s svojimi rokami na klavirju, ko pojem, a brez lasulj, brez pudra, brez ličil, ki jih v televizijskih nastopih uporabljam za čim bolj verno oponašanje tega ali onega. V bistvu nastopam popolnoma naravno v predstavi, ki sem jo napisal sam in jo bom sam predstavil, oponašanje likov je moje in tudi parodije, zapete in zaigrane, so moje. Goriškemu občinstvu se bom skratka predstavil tak, kakršen sem. Če me bo lepo sprejelo, bo zasluga moja, če pa me bo slabo, bom za to kriv edinole jaz.