Avtomobil zbil najstnika na Trgu De Amicis

Danes popoldne je na Trgu De Amicis v Gorici avtomobil, ki je sicer na srečo vozil počasi, trčil v najstnika. Mladoletnik, star okrog 15 let, je vseeno nerodno padel in obležal poškodovan. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več poškodb. Prispeli so tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.