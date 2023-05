V okviru projekta Posadimo zdravje, ki ga prirejajo ob dnevu ozaveščanja o fibromialgiji in MKO, so danes na dvorišču šole Petra Butkoviča posadili beli gaber. Drevo so učencem podarili karabinjerji oddelka za gozdarstvo, okolje in kmetijstvo. Navzoči so bili župan Luca Pisk, odbornica Ljubica Butkovič in ravnateljica Sonja Klanjšček ter člani odbora bolnikov s fibromialgijo FJK.