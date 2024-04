Varnost na gradbiščih naj bo prioriteta, še zlasti v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025, ko bodo gradbeni stroji zabrneli v raznih krajih po mestu.

Župan Rodolfo Ziberna je v prejšnjih dneh sklical srečanje s predstavniki stanovskih in sindikalnih organizacij, na katerem so se pogovarjali o varnostnih predpisih, ki veljajo v gradbenem sektorju in ki se jih je treba še toliko bolj držati v trenutku, ko bodo v mestu sobivalo več gradbišč naenkrat.

Na srečanju so postavili temelje za projekt, s katerim bodo ciljali na čim večjo varnost in v katerega želijo vključiti tudi prefekta Raffaeleja Ricciardija. Skupaj z njim želijo vzpostaviti sodelovanje med tistimi, ki gradbena dela izvajajo, in tistimi, ki so odgovorni, da preverjajo, ali gradbena dela potekajo v spoštovanju predpisov, ki zagotavljajo delavcem varnost.

Na goriški občini so prepričani, da je treba biti na varnost posebno pozorni ravno zaradi Evropske prestolnice kulture 2025, saj gre nenazadnje tudi pri varnosti za kulturo, ki jo je treba negovati in stalno nadgrajevati. Župan poleg tega poudarja, da bo v pričakovanju na prihodnje leto po mestu hkrati več gradbišč (ravnokar sta na primer v teku obnova športne dvorane Bigot in urejanje tekaške proge na atletskem stadionu na Rojcah), tako da je treba biti na varnost še posebej pozorni.

Sodelovanje naj traja v letih

Srečanja s sindikalnimi predstavniki sta se udeležila tudi občinska odbornika Sarah Filisetti in Giulio Daidone, navzoči so bili tudi generalni tajnik in še nekateri občinski funkcionarji, ki so vsi po vrsti izrazili pripravljenost na sodelovanje s svojimi sogovorniki. Župan je sicer prepričan, da velja nastaviti sodelovanje na področju dela, ki se bo nadaljevalo tudi po prihodnjem letu, sicer je treba posebno pozornost nameniti tudi čezmejnim odnosom, saj je treba uskladiti poznavanje predpisov iz obeh držav, kar še posebej velja za čezmejne projekte, kakršna je na primer obnova Trga Evrope / Transalpina.

Poleg predstavnikov goriške občine so se srečanje udeležili Denis Petrigh, ki je odgovoren za gradbeni sektor v obrtniški zvezi CNA, predsednik zveze CNA Maurizio Meletti, Claudio Stacul iz sindikata Feneal Uil, Gianni Pasian iz sindikata Filca Cisl, Massimo Marega iz sindikata Fillea Cgil Fvg, direktorica zavoda Formedil Giulia Castellan, direktor zveze Ance za severni Jadran Mattia Milani, predsednik zavoda Formedil Aureliano Hoffmann in Stefano Blason, funkcionar zveze Ance za Severni Jadran.