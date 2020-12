Biciplan: za varnost kolesarjev in promocijo kolesarskega turizma

Kot številne druge občine v Furlaniji - Julijski krajini se je tudi števerjanska uprava odločila za sprejetje t.i. Biciplana, celostnega načrta za kolesarski promet, katerega pripravo v 50-odstotni meri financira Dežela Furlanija - Julijska krajina. V normalnih okoliščinah bi načrtovalci prisluhnili mnenju občanov in drugih soudeleženih akterjev na srečanjih v živo ter nato skušali njihove predloge udejanjiti v načrtu, ker pa je v tem času zbiranje ljudi prepovedano, so načrtovalci pripravili dvojezičen spletni vprašalnik, s katerim zbirajo mnenja vse do 16. januarja. Števerjanski občinski upravitelji poudarjajo, da so k izpolnitvi vprašalnika vabljeni ne le prebivalci Občine Števerjan, temveč vsi, ki v Števerjan zahajajo.

»Načrtovanje Biciplana nam daje možnost, da razmislimo, kako lahko prilagodimo prometno ureditev za zagotavljanje večje varnosti kolesarjev in pešcev. Z Biciplanom pa lahko hkrati razmišljamo tudi o možnostih za podporo turističnemu razvoju našega območja,« razlaga podžupan Občine Števerjan Marjan Drufovka. »Načrtovanje mora seveda biti sinergično, saj ni smiselno, da se kolesar pripelje, denimo, do krožišča tik pred mejnim prehodom, tu pa se kolesarska steza zaključi. V sodelovanju z Občino Brda je v načrtu projekt, da bi se kolesarska steza nadaljevala od Vipolž naprej po Brdih,« razlaga Marjan Drufovka.

Kdor želi prispevati svoje mnenje, lahko to stori do 16. januarja na tej spletni povezavi.