Najbolj svečano na Vrhu

V številnih krajih na Goriškem se bodo ob današnjem državnem prazniku spomnili padlih v NOB. V sovodenjski občini bodo posebno slovesno počastili 50-letnico postavitve spomenika padlim v NOB na Vrhu. Ob 9.15 bodo položili venec v Gabrjah, kjer se bo ob 9.45 začel spominski pohod s postanki pred spomeniki v Rupi ob 10. uri, na Peči ob 10.30 in v Sovodnjah ob 11.15. Ob 12.30 bodo pohodniki prispeli v center Danica na Vrhu, kjer bo pri spominski plošči nastopila violinistka Anisja Volčič. Ob 13. uri bo pri spomeniku padlim navzoče nagovoril sovodenjski župan Luka Pisk, sledila bo spominska slovesnost z nastopom dekliške vokalne skupine Biseri, ženske vokalne skupine Danica in pevke Paole Rosato. Kako otroci razmišljajo o svobodi, bodo pojasnili Maja, Kim in Jacopo, sledila bosta govora Rade Vižintin in Dušana Jelinčiča. Sledila bo pogostitev pohodnikov in prisotnih v centru Danica. Ob 14.30 bo koncert skupine Vstala Primorska. Dogodek prirejajo ANPI-VZPI Vrh v sodelovanju z ANPI-VZPI Sovodnje, Rupa, Peč, Gabrje in društvom Danica s pokroviteljstvom SKGZ in Občine Sovodnje.

V goriški občini bodo danes predstavniki borčevske zveze ANPI-VZPI, SKGZ, SSO in Krajevne skupnosti za Oslavje-Pevmo-Štmaver polagali vence ob 8.15 v zaporu v Ulici Barzellini, ob 8.35 na goriškem gradu, ob 9. uri pred železniško postajo, ob 9.15 v Pevmi, ob 10. uri v Podgori, ob 11. uri v Štandrežu in ob 12. uri na glavnem pokopališču. V Pevmi bodo ob 9.15 z recitalom nastopili učenci osnovne šole Josipa Abrama, zapel bo moški pevski zbor Štmaver. Slavnostni govornik bo Marko Marinčič. Na svečanosti v Podgori z začetkom ob 10. uri bo slavnostni govornik Sandi Volk, sledila bo družabnost pri Županovih. Okrog 15.30 bodo mimo Podgore kolesarili udeleženci dirke za pokal Montes, leteči cilj pred podgorskim spomenikom bo posvečen spominu na Milojko Štrukelj. Na svečanosti, ki bo ob 11. uri v Štandrežu, bo slavnostna govornica Kristina Knez. Nastopil bo priložnostni zbor društva Oton Župančič, za recitacije bosta poskrbela Jari Radetič in Emi Banello Braini.

Niz svečanosti danes prirejajo tudi Občina Doberdob ter sekciji ANPI-VZPI Doberdob in Dol-Jamlje. Ob 10. uri bo maša za padle v NOB v cerkvi v Doberdobu, sledila bodo polaganja vencev ob 10.30 na Palkišču, ob 11. uri na Poljanah in ob 11.15 v Doberdobu. Osrednja slovesnost bo ob 11.30 v Jamljah; slavnostni govornik bo Danjel Radetič. Sodelujejo pihalni orkester Kras ter društvi Hrast in Kremenjak. Društvo Briški grič bo danes ob 10. uri položilo venec pri spomeniku v Števerjanu in ob 10.30 na Jazbinah; za pevski poklon bo poskrbela vokalna skupina Briške trcinke.