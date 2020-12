Božične maše na Goriškem

Božič je za vernike, pred bliščem, obdarovanjem, druženjem in bogatimi obroki, predvsem trenutek, ko se spominjamo Jezusovega rojstva. V teh dneh se bodo tudi v cerkvah na Goriškem zvrstili mašni obredi v slovenskem jeziku.

Danes, na božično vigilijo, bo ob 16. uri maša na Subidi, ob 17.30 v Pevmi, ob 19. uri pri sv. Ivanu v Gorici, ob 20.30 v Števerjanu. Mašo v števerjanski cerkvi bodo neposredno predvajali po Radiu Trst A, mladinski krožek društva Sedej pa bo poskrbel za neposredni prenos preko Facebooka in Youtube kanala društva Sedej.

Jutri, na božični dan, bo maša ob 9. uri v Štmavru, ob 10. uri pri sv. Ivanu v Gorici, ob 11.15 na Jazbinah. Na dan sv. Štefana bo maša ob 9. uri v Pevmi, ob 10. uri pri sv. Ivanu in ob 11.15 v Števerjanu. Na Doberdobskem bodo maše tako razporejene: danes, 24. decembra, bo maša v Jamljah ob 18. uri in v Doberdobu ob 20. uri. Jutri, 25. decembra, bo maša v Jamljah ob 9. uri, v Doberdobu pa ob 10. uri. Na dan sv. Štefana, 26. decembra, prav tako: v Jamljah ob 9. uri in v Doberdobu ob 10. uri. V pastoralnem področju Soča-Vipava so zaradi letošnjih izrednih razmer vernike prosili, naj svoje mesto pri maši v prazničnih dneh vnaprej rezervirajo.

Do včerajšnjega dne so tako imeli možnost poklicati župnijski urad in najaviti svojo prisotnost. Ob prihodu v cerkev jih bodo pristojni napotili k dodeljenemu mestu. Družine bodo lahko sedele skupaj, posamezniki pa ločeno. Po informacijah iz župnijskega urada so vsa mesta na današnjih večernih mašah v Štandrežu (ob 20. uri), v Sovodnjah (ob 18. uri) in v Gabrjah (ob 20. uri) zapolnjena. V Štandrežu bo danes maša tudi ob 18. uri: za to bogoslužje so še na voljo mesta. Jutri, na božični dan, so povsod še razpoložljiva mesta. Ob 9. uri bo najprej maša v Gabrjah, ob 9.45 bo maša v Štandrežu, ob 10.30 v Sovodnjah, v Štandrežu pa še ob 11.15 in ob 18. uri. Za praznik sv. Štefana, 26. decembra, niso sprejemali prijav. V Štandrežu bo maša ob 9.45, v Gabrjah ob 10.30 v Štandrežu spet ob 11.15.Na dan sv. Štefana je v goriški stolni cerkvi običajno koncert božičnih pesmi v priredbi Združenja cerkvenih pevskih zborov. Letos tega ni mogoče izvesti, vendar so pri združenju vsekakor poskrbeli, da obeležijo tudi leto 2020. Že v današnjih večernih urah bo na Facebook strani združenja dostopen videoposnetek, v katerem so zbrali enajst skladb, ki so jih v preteklih letih izvedli krajevni zbori. Izbrali so razne tradicionalne slovenske božične pesmi. Letošnje, povsem neobičajne božične praznike, bo tako kljub vsemu obogatilo praznično petje.