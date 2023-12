Božično voščilo goriške Glasbene matice

V četrtek so v dvorani Incontro v Podturnu učenci goriških podružnic Glasbene matice s koncertom pozdravili minulo šolsko leto in staršem, sorodnikom in vsem poslušalcem voščili vesele praznike. Na koncertu z naslovom Božično voščilo so nastopili učenci, ki obiskujejo glasbeni pouk na podružnicah v Gorici, Sovodnjah in Doberdobu. Uvodno je navzoče nagovoril ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli, ki se je ganjen spomnil na nedavno preminulega profesorja Luigija Pistoreja, ki je na Glasbeni matici poučeval zgodovino glasbe.

Kot prvi je na oder stopil Demetrio Giletti iz razreda prof. Patricka Quaggiata, ki je na ksilofon zaigral pesem Holzschuh-Tanz. Sledil je nastop kitaristke Taje Zorn iz razreda Franka Reje s Strajnarjevo pesmijo Pravljica za Mihca. Trio, ki so ga sestavljale flavtistke Emma Zanirato, Sara Zelinšček in Alisa Sorokin iz razreda prof. Iris Risegari, je odigral tri skladbe in sicer O Heiland, reiβ die Himmel auf, Händlov Menuet in skladbo Il est né le Divin Enfant. Asja Zavadlav je na harfi zaigrala Sanginetovo skladbo Nori klobučar, Veronika Antoni, Marta Marussig in Vesna Lakovič pa so na klavir šest ročno zaigrale Rachmaninoffov Valček. S skladbo Aurora Borealis se je publiki predstavil tudi Tomaž Florenin, ki vadi kitaro v razredu prof. Kristjana Stoparja. Mlada pianistka Elisa Zotter je nato zaigrala Beethovnov Adagio sostenuto iz Sonate op. 27 st. 2. Niccolò Kolata in Matteo Bruziches iz razreda prof. Ambre Cossutta sta v duu na violini zaigrala Largo, ma non troppo iz Bachovega koncerta za dve violini v d-molu; na klavirju ju je spremljala Hanna Nazarenka. Pianistka Greta Furlanut se je predstavila s Preludijem v C-duru iz Bachove zbirke Dobrouglašeni klavir. Sledil je nastop Niccoloja Kolate s Paganinijevo skladbo Cantabile ob klavirski spremljavi Hanne Nazarenke. Ob koncu glasbenega večera je nastopila tudi vokalna skupina, ki so jo sestavljale Nina Vrabec, Tina Bolko, Neja Volčič, Lara Lakovič, Barbara Humar in Michela De Castro. Ob klavirski spremljavi prof. Martine Feri so zapele pesem Oj watruk muj v priredbi Nine Vrabec, nato pa so se jim na odru pridružili se Anita Tomasetig, Daniele Baldin, Giuliano Baldin, Agata Peric, Ilenja Sedmak in Lara Bandelj za božični pozdrav s pesmijo Jingle bells v priredbi Kirby Shaw.