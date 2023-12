Bratužu naj se postavi kip

Pokrajinski odbor Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) za Goriško je na zadnjem zasedanju soglasno podprli predlog, da bi Občina Gorica postavila doprsni kip skladatelju in zborovodji Lojzetu Bratužu, žrtvi fašističnega nasilja, v Spominskem parku na Korzu Italia. »Lojze Bratuž je s svojo neizmerno ljubeznijo do glasbe in zborovskega petja pomagal ohranjati slovenski jezik na Goriškem v najtemnejših časih naše polpretekle zgodovine ter je bistveno pripomogel tudi k ohranjanju identitete in samozavesti goriških Slovencev. Kljub temu, da ga je kruta roka umorila v njegovem najbolj ustvarjalnem času, je za seboj, poleg obširnega glasbenega opusa, pustil neizbrisno sled dostojanstva in pokončnosti,« menijo pri SKGZ.

Člani pokrajinskega odbora SKGZ so prepričani, da bi postavitev spomenika Lojzetu Bratužu v Spominskem parku, kjer so v preteklih letih dobila svoj prostor številna obeležja, ki spominjajo na italijanske žrtve raznih zgodovinskih obdobij, bila nadvse pomenljiva, saj bi šlo za uraden poklon simbolu slovenskega trpljenja med več kot dvajsetletnim fašističnim terorjem.

Medsebojno spoštovanje

»Poklon Bratužu bi pridobil še poseben pomen v času, ki vodi do Evropske prestolnice kulture 2025. Bil bi namreč znamenje medsebojnega spoštovanja in želje po zbliževanju dveh skupnosti, ki želita stvarno preseči zgodovinske travme, ki so zaznamovale ves obmejni prostor,« dodajajo člani pokrajinskega odbora SKGZ.

Pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič je po odobritvi predloga naslovil dopis na predsednika slovenske konzulte pri goriški občini, Aleša Waltritscha, s prošnjo, da bi ga tudi konzulta podprla in nato predlagala goriškemu občinskemu odboru postavitev obeležja Lojzetu Bratužu v mestnem Spominskem parku.