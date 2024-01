Brezmejna platforma že vabi na dogodke in obisk EPK 2025

Zaživela je nova spletna platforma Evropske prestolnice kulture 2025 Borderless wireless (Brezžično brezmejno), ki bo z dogodki, turistično ponudbo in novicami s področja kulture še bolj povezala goriški prostor, poleg tega bo nudila tudi pomemben vir informacij vsem obiskovalcem iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev, ki bi se radi odpravili v Novo Gorico in Gorico.

Nova spletna platforma je od četrtka dosegljiva na domeni www.go2025.eu, ki so jo uporabljali že za dosedanjo spletno stran. Platforma Borderless wireless je sicer eden vidnejših projektov iz prijavne knjige, ki bo koristil pri promociji Evropske prestolnice kulture do konca leta 2025, pa tudi dlje, saj gre za t.i. »legacy« (dediščinski) projekt, ki bo čezmejno območje povezoval še dolgo po tem, ko bo naziv predan drugemu evropskemu mestu.

Platforma je trijezična

Platforma je trijezična. Besedila so na voljo v slovenščini, italijanščini in angleščini. Pod zavihkom Novice je mogoče spremljati projekte iz uradnega in spremljevalnega programa, prebrati potrete nekaterih osebnosti iz goriškega prostora in se tudi prijaviti na razpise.

»V somestju Goric in na celotnem vključenem območju se ogromno dogaja: koncerti, performansi, razstave, v klasični, sodobni in futuristični različici. Spoznajte sadove iz uradnega in vključenega programa slovenske, italijanske, slovensko-italijanske in mednarodne produkcije,«piše v zavihku Dogodki. Nova spletna platforma sicer ne bo namenjena izključno uradnemu programu, ampak bodo svoje dogodke v kratkem lahko predlagali za objavo tudi drugi deležniki. V naslednji fazi razvijalci spletne platforme predvidevajo zavihek o prostovoljstvu in načinih, kako postati del čezmejne zgodbe, pomemben bo tudi turistično-informacijski razdelek, kjer bodo obiskovalci lahko v celoti načrtovali in rezervirali svoj obisk goriškega prostora.

Turistična promocija

Kot je novogoriški župan Samo Turel poudaril pred nekaj dnevi na predstavitvi nove spletne strani, bo platforma Borderless wireless pomembno sredstvo turistične promocije, pri kateri bodo poleg institucionalnih partnerjev lahko sodelovali tudi krajevni ponudniki turističnih storitev, nočitev in doživetij.