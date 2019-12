Briška noša naj poveže čezmejni prostor

Pri raziskovanju zgodovine nekega naroda in območja in ovrednotenju te kulturno-etnografske dediščine je poleg knjig lahko dragocen tudi ... šivalni stroj. Tako verjetno razmišljajo v Števerjanu, kjer bodo jutri (petek) ob 19.30 na dvorcu Baronesse Tacco predstavili projekt Kako smo lepi, s katerim si je občinska uprava zadala cilj, da rekonstruira briško narodno nošo iz 19. stoletja. Projekt, ki sta ga finančno podprli Dežela Furlanija - Julijska krajina in Fundacija Goriške hranilnice, temelji na dveh akvarelih iz leta 1812, ki ju hranijo v zbirki Raccolta civica di stampe Achille Bertarelli v Milanu. Akvarela prikazujeta žensko in moškega, oblečena v praznično nošo, napis pod slikama pa pove, da gre za žensko in moškega iz Brd. Raziskavo o briški noši je v svoji diplomski nalogi obdelala Goričanka Alice Sivilotto, ki je diplomirala na akademiji lepih umetnosti v Benetkah, smer Odrska scenografija in kostumi. Na podlagi akvarelov in raziskovalnega dela je mlada tržaška šivilja Ivana Arduini noše še sešila. »Izdelava briških noš je le začetna točka, saj želimo projekt razširiti: naš cilj je, da bi te noše osvojili tako na slovenski kot na italijanski strani in bi tako postale uradne noše, ki bi jih uporabljali na raznih prireditvah. Z ovrednotenjem briške noše bi tako dobili prepoznavno oblačilo za celotno širše briško območje,« razlaga podžupan Občine Števerjan Marjan Drufovka, ki projektu pobliže sledi. Z občino sodeluje tudi Vinoteka Števerjanski griči: ovrednotenje noš spada v program prihodnjega Likofa, praznika, ki briško vas poživi vsako leto junija.

