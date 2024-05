Briški vikend v znamenju vina in kulinarike

Ljubitelje vrhunskega vina in kulinarike, pa tudi sproščujočih briških razgledov in prijetne družbe, ta konec tedna vabijo v Števerjan. Vinoteka Števerjanski griči v sodelovanju z društvoma Frančišek B. Sedej in Briški grič spet prireja priljubljeni enogastronomski dogodek Likof, ki bo potekal v petek, 31. maja, in v soboto, 1. junija, na Trgu Svobode. Prireditev organizirajo v sodelovanju z združenjem ONAV, pokrovitelja sta konzorcij Collio in Občina Števerjan.

Ponudba za vse okuse

Na trgu bosta od 19. ure obratovali vinoteka na prostem z bogato selekcijo vin števerjanskih proizvajalcev, poskrbljeno bo seveda tudi za hrano. Članice društva Vinoteka Števerjanski griči, ki se bodo udeležile letošnjega Likofa, so kmetije Skok, Humar, Manià, Muzic, Ivan Vogrič, Koršič, Simon Komjanc, Gradis’ciutta, klet Formentini in Marcuzzi. V petek bosta brbončice obiskovalcev na trgu razvajali gostilna Caramella iz Krmina in turistična kmetija Stekar Nikolaja Pahorja, v soboto pa bo ob že omenjeni turistični kmetiji Stekar za hrano skrbel kuharski mojster Cristian Nardulli.

V petek in soboto ob 19.30 priporočajo degustacijo z naslovom Pet rdečih vin s petih celin, ki bo v vinogradu pod števerjanskim trgom ob sončnem zatonu. V primeru slabega vremena bo pokušnja potekala v mali dvorani Sedejevega doma. Pokušnji petih vin, ki vključujeta kombinacijo petih različnih jedi, bosta vodila Liliana Savioli in Michele Paiano. Organizatorji obljubljajo posebno doživetje.

Za dodatne informacije in rezervacijo mest lahko zainteresirani pišejo na naslov e-pošte info.vinoteka@gmail.com ali pa pokličejo na tel. številko +39 3454566365. Sprejemajo tudi sporočila po Whatsappu. Udeleženci degustacij se bodo morali zglasiti ob 19.15 pri info točki na Trgu Svobode. Organizatorji priporočajo primerno obutev, saj bosta pokušnji predvidoma potekali na travnati površini.

V soboto ob 19.30 bodo predstavili peto letino občinskega reprezentančnega vina. Projekt je Občina Števerjan zasnovala v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči in krajevnimi vinogradniki, septembra lani jih je na vaški trgatvi sodelovalo okrog 40. Vinifikacija je tokrat potekala na kmetiji Riccarda Marcuzzija.

V primeru slabega vremena bo Likof 2024 potekal v prostorih župnijskega doma. Podrobnejše informacije so na voljo na Facebook strani Likof - San Floriano del Collio Števerjan in na spletni strani www.vinoteka.org.