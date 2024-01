Burja prevračala tovornjake

Močna burja je danes povzročila kar nekaj težav tudi na Ajdovskem, zlasti v cestnem prometu. Na regionalni cesti Manče - Vipava je prevrnila več tovornjakov, poškodovala je tudi strešne kritine na raznih objektih.

Po besedah novogoriških policistov je ob 7.21 prišlo do prevrnitve tujega kombija s priklopnim vozilom, na katerem je bila naložena počitniška prikolica na regionalni cesti pred Podnanosom. 45–letni voznik, državljan Romunije in sopotnik pri tem nista bila poškodovana. Na prevrnjen tovornjak so policisti naleteli tudi dobri dve uri kasneje pred Podnanosom, kjer so gasilci iz tovornjaka rešili voznika. Le nekaj minut zatem pa so bili obveščeni, da se je v Podnanosu prevrnilo tuje tovorno vozilo, ki ga je vozil 61–letni voznik iz Srbije. Slednji je vozil na cesti Podnanos – Vipava, vozilo pa je močan sunek burje prevrnil na levi bok na levo izven vozišča. Voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan. Med izstopajočimi primeri je tudi prevrnitev tovornega vozila na regionalni cesti Vipava – Manče ob 10.40, kjer se je prevrnil tovornjak s priklopnikom, hrvaških registrskih številk. Ugotovljeno je bilo, da je tovorno vozilo, ki ga je vozil 23-letni voznik, državljan Hrvaške, prevrnil sunek burje na desni bok izven vozišča. Zaradi predvidoma lažje poškodbe je bil odpeljan na zdravljenje v ZD Ajdovščina. Poleg policistov so pri današnjih prometnih nesrečah posredovale tudi druge pristojne službe (gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči).