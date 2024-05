Prihodnje leto v znamenju krajevnih enogastronomskih proizvodov

Gorica Prireditev Contea (Grofija) bo s prihodnjim letom, ob priliki Evropske prestolnice kulture 2025, postala izložba vrhunskih krajevnih enogastronomskih proizvodov. Tako napovedujejo na goriški občini, kjer so zelo zadovoljni z letošnjo izvedbo, ki se je zaključila v nedeljo z nizom dogodkov v Ljudskem vrtu. Poskrbeli so za niz javnih srečanj, med katerimi so predstavljali tako knjige kot značilne goriške kuharske recepte. Poleg tega so zanimanje najmlajših pritegnili zlasti člani društva Invicti Lupi, ki so v grajskem naselju prikazali, kako so živeli Langobardi. K popestritvi dogajanja so prispevali tudi ljubitelji srednjeveških plesov iz Lavariana in člani društva iz Gumina, ki so pričarali skok v srednji vek.

Na prireditvi so nastopili tudi plesalci in plesalke iz folklornega društva Santa Gorizia in združenja Etnos; v petek je zaigrala čezmejna godba GoNg, v nedeljo pa pihalni orkester konjeniške brigade Pozzuolo del Friuli. Ustanova Promoturismo je organizirala izlet z vlakom, na katerem se je iz Trevisa in Pordenona pripeljalo v Gorico 250 obiskovalcev. V nedeljo se je praznik sklenil v gledališču Verdi, kjer 670 mest ni bilo dovolj za vse interesente, ki so želeli prisluhniti predavanju psihiatra Raffaeleja Morellija.