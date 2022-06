»Čaka nas pet napornih let«

Čeprav je bila volilna kampanja v Gorici dokaj zahtevna in so volitve potekale v najhujši vročini, je bil Rodolfo Ziberna včeraj zjutraj, ko smo ga poklicali, poln energije in dobre volje. Še preden smo odprli usta, da bi ga pozdravili in mu čestitali, je pojasnil, da žal nima veliko časa, saj da ga čaka z intervjuji in drugimi obveznostmi – obiskom mame v domu upokojencev in sestre, ki je bila pravkar operirana, a tudi odgovarjanjem na kakih 1500 čestitk, ki jih je prejel po razglasitvi rezultatov – izredno natrpan dan. Kljub temu je pogovor za naš dnevnik trajal okrog 15 minut, saj potrjeni župan ni človek, ki bi štedil z besedami.

Kako je biti potrjeni za krmilom mesta? So občutki drugačni kot pred petimi leti, ko ste bili prvič izvoljeni?

Nedvomno je drugače. Mandati so vsi različni, nekako kot otroci, čeprav pri drugih ni omejitev. Šalo na stran, čutim veliko odgovornost, še večjo kot pred petimi leti, ko me je podpiralo osem list. Tokrat jih je bilo na moji strani pet, proti meni pa kar trinajst. Glede na to, da sta v drugem krogu tako Devetag kot Zotti podprla Lauro Fasiolo, zmaga ni bila samoumevna. Zato je bil končni rezultat še večje osebno zadoščenje, hkrati pa mi nalaga veliko breme odgovornosti.

Kakšen mandat vas čaka?

Pred nami je pet napornih in vznemirljivih let. Zato si želim, da bi odločitve sprejemali s čim širšo podporo. Ne gre za številke, temveč za potrebo, da se bo v delovanju občine prepoznaval čim večji delež občanov. Želim si širokega zavezništva oz. dialoga z manjšino v občinskem svetu. Pogovarjal se bom z vsemi, ki bodo pripravljeni konstruktivno sodelovati, ne pa s tistimi, ki bodo iskali samo pozornost. Kdor si bo tega želel, bo z nami gradil »Gorico 2055«, ne le »Gorico 2025«.

Kdo bodo občinski odborniki?

Tega še ne morem razkriti. Za sestavo ekipe potrebujem nekaj časa, menim, da bo minil vsaj en teden. Eno ime sem sicer že napovedal. Ne gre za politika, temveč za upokojenega višjega uradnika goriške pokrajine, Dežele FJK in Občine Gorica, Lucia Beltrameja, ki dobro pozna upravne mehanizme na občinski in višji ravni.

Česa se boste najprej lotili?

Kdor je prvič izvoljen, lahko morda razmišlja o eni sami prioriteti, jaz pa imam pred sabo že celo vrsto vprašanj, ki jih moramo čim prej rešiti. Dela je veliko, zato bomo v juliju gotovo imeli nekaj sej občinskega sveta. Ena izmed točk bo povišanje tarif davka Tari, ki ga je prejšnji občinski svet zavrnil. Vnesli bomo nekaj sprememb, gotovo pa ne moremo klestiti socialnih in drugih pomembnih storitev, ker nimamo priliva teh sredstev.

Zmagali ste, volilna udeležba pa je bila rekordno nizka. Kako gledate na to?

Nizka volilna udeležba je problem, s katerim se ne soočamo samo v Gorici. Če sem iskren, bal sem se, da bo še nižja. Menim vsekakor, da bi bilo treba poseči z državnim zakonom in omogočiti izvoljenim, da vladajo oz. uresničujejo programe, ki so si jih zastavili in s katerimi so zmagali volitve. Potrebna je »večinska nagrada« (večje število poslanskih oz. svetniških mandatov, op. ur.), ki bi izvoljenim omogočala, da uresničijo, kar so napovedali: moj primer je zgovoren, saj sem bil v prejšnjih letih kot šepava raca.

Takoj po razglasitvi rezultatov ste povedali, da boste »župan vseh«: tako kot v prejšnjem mandatu ali bolj?

Bolj. Potrebujemo več dialoga, tudi s svetniškimi skupinami. V prvem mandatu sem mislil, da se bo to dogajalo znotraj komisij, ampak se ni. K sodelovanju bom povabil tudi kandidate, ki niso bili izvoljeni, ampak so prispevali k zmagi naše koalicije.