Čas je, da zapoje Patti Smith

Na ploščadi pri Rdeči hiši bo v četrtek, 5. oktobra, ob 20. uri koncert ikone rock glasbe Patti Smith. Občinstvo bosta ogreli dve skupini, izbrani med 70 prejetimi prijavami, Overlaps iz Pordenona in Imset iz Domžal.

Dogodek, ki je brezplačen in odprt za vse, organizira EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica in podjetjem Zenit kot del priprav na projekt GO! 2025. Vrata se bodo odprla ob 17.30, na kar bosta predskupini začeli svoj nastop ob 18. uri. Za vstop nista potrebni vstopnica ali rezervacija. Na koncertnem prizorišču bo na voljo tudi ponudba hrane in pijače.

Na prireditev bo mogoče priti z brezplačnim avtobusom podjetja APT, ki bo vozil med 17. uro in 23.30 s postanki na parkirišču sejemskega razstavišča, pred železniško postajo, pred nekdanjo pokrajinsko palačo na Korzu Italia in v Ulici Blaserna. Avtomobile bo mogoče parkirati v Ulici Toscolano, na parkirišču tržaške univerze v Alvianovi ulici, na parkirišču ob Bombijevem predoru v Ulici Giustiniani, na parkirišču šempetrske bolnišnice, na parkirišču nakupovalnega centra Supernova na Vojkovi cesti, na parkiriščih ob Kidričevi ulici ter pred in za stavbo mestne občine Nova Gorica. Zemljevid z označenimi parkirnimi mesti najdete na spletni strani EZTS GO www.euro-go.eu+. Iz Nove Gorice bodo do 19.40 na voljo običajne brezplačne linije mestnega avtobusnega prometa do koncertnega prizorišča, z dodatno vožnjo na vsako uro. Poleg tega bo od 17. do 20. ure na relaciji Glavna avtobusna postaja Nova Gorica - Rožna Dolina vozil dodatni avtobus vsake pol ure.