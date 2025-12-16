Izkušnje sprejemanja in zagotavljanje dostojanstva v ravnodušni družbi

Kakšno je stanje sprejemanja migrantov z balkanske poti v Trstu? Kakšen odnos imajo Tržačani do migrantov in do katerih informacij glede njih sploh pridejo? Združenje AMeC (Associazione di medicina e complessità) prireja v ta namen danes ob 17. uri zanimivo okroglo mizo v dvorani Lutazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča, že tretjo po vrsti. Un sussulto di dignità, verso una soluzione? ji je naslov in želi udeležencem ponuditi neko bilanco stanja sprejemanja v Trstu. Strokovnjaki in akterji, ki so vsakodnevno dejavni na tem področju, bodo udeležencem ponudili posodobljene informacije o politikah sprejemanja in številkah prihodov, predstavili svoje izkušnje, našteli več zamisli in konkretnih predlogov za soočanje z izzivi človeškega dostojanstva in socialne kohezije, ter opozorili a neizpolnjevanje obveznosti s strani odgovornih.

Srečanje bodo danes oblikovali Stefano Bardari (Donk-Humanitarian Medicine), Maurizio Cannarozzo (AMeC), Elena Clon (Skupnost San Martino al Campo), Lorena Fornasir (Linea d’Ombra), Giovanni La Manna (škofijska Karitas), Chiara Malesani (No Name Kitchen), Marta Pacor (valdeška župnija), Luciano Scalettari (RESQ), Gianfranco Schiavone (ICS), Roberta Zorovini (AMeC), moderatorka bo novinarka Gioia Meloni. Zbrane bosta uvodoma pozdravila tržaški škof Henrik Trevisi in predstavnik valdeške cerkve Peter Ciaccio.