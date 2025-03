Čas je za vrhunec sovodenjskega pusta!

Po uspešnem petkovem startu tridnevnega pustovanja je napočil čas za vrhunec 26. Sovodenjskega pusta z razposajenim in pisanim sprevodom, na katerem društvo Karnival pričakuje rekordnih 1960 pustarjev. Da bo danes vse teklo kot po olju, bo skrbelo petdeset prostovoljcev iz društva Karnival in ostalih sodelujočih društev. Pri urejanju prometa bodo pomagali člani veteranskega društva karabinjerjev, za varnost bo skrbelo podjetje Alexa, sprevod bosta spremljali dve rešilni vozili Zelenega križa. Na prizorišču praznika kot vsako leto delujejo stojnice s hrano in pijačo.