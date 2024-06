Na nižjih srednjih šolah Ivan Trinko v Gorici in v Doberdobu se je v soboto, 8. junija, zaključil pouk. V Gorici so učenci prisluhnili pesniku Marku Kravosu, o pomenu športa za zdravo rast sta spregovorila učitelj smučanja Livio Rožič in odbojkar Mitja Pahor. Učenci so starše vodili po razstavi svojih likovnih elaboratov. Nagrajen je bil razred, katerega dijaki so se najbolj odlikovali tako v športu kot v šoli: prehodni pokal je prejel 3.C razred.