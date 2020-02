Če zaslužijo deset evrov, so že zadovoljni

»Ko zaslužijo pet, deset evrov, so že zadovoljni. Na bolšjih tržnicah prodajajo svoje blago zlasti upokojenci, čeprav je v zadnjih časih vse več tudi mladih. Številni med njimi so brez dela, nekateri so ga komaj izgubili, tako da je zanje tudi najmanjši zaslužek dobrodošel, saj gre v bistvu za preživetje,« pravi Giuseppina Cibej iz društva Tutti Insieme, ki že vrsto let vsako prvo nedeljo v mesecu organizira bolšji sejem na goriški Placuti. »V preteklosti je bilo na našem bolšjaku veliko več udeležencev kot v zadnjih letih, saj je šlo za eno izmed prvih tovrstnih tržnic v Furlaniji - Julijski krajini in celo v Italiji. Pred petnajstimi leti in še pred tem smo imeli tudi preko petdeset razstavljavcev, na žalost so se zatem med prvim mandatom pokojnega župana Ettoreja Romolija občinski upravitelji odločili, da organizirajo še en bolšji sejem vsako drugo nedeljo v mesecu v Ljudskem vrtu. Takrat sem občinski upravi predlagala, naj oba boljša sejma izpeljejo na isti dan in naj poskrbijo za vodene oglede mesta, ki bi zajemali grad, Raštel, sinagogo, palačo Coronini. Žal predloga niso upoštevali,« pravi Cibejeva, ki je sicer v preteklosti en mandat predsedovala rajonskemu svetu za Svetogorsko četrt in Placuto.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.