Center Gradina in paludarij ostala brez bakrenih cevi

Tatovi se zadnje čase spet potikajo tudi po Goriški. V zadnjih tednih so v raznih krajih - pri Madonini v Gorici, Ronkah, Foljanu in Doberdobu - zabeležili več tatvin po stanovanjih, kjer so v glavnem iskali gotovino in nakit, nepridipravi pa niso obiskali samo zasebnih objektov. Njihova tarča sta bila tudi sprejemni center Gradina in paludarij ob Doberdobskem jezeru, kjer so se lotili bakrenih odtočnih cevi oz. žlebov.

Dogodek sega že v zadnje dni januarja, novica, ki jo je za Primorski dnevnik potrdil župan Občine Doberdob Peter Ferfoglia, pa je pricurljala v javnost šele v zadnjih dneh. »Drži, tatovi so konec januarja obiskali center Gradina. Čim sem bil o tem obveščen, sem vložil ovadbo pri karabinjerjih,« razlaga župan Ferfoglia. V interesu preiskave, ki je širša in zadeva več podobnih dogodkov v raznih krajih Furlanije - Julijske krajine, dogodka varnostni organi in upravitelji niso obešali na veliki zvon. Preiskava, sporočajo karabinjerji, je še v teku.

Sneli so cevi in se odpeljali

Na Gradini tatovi niso skušali vlomiti v notranje prostore, zanimale so jih samo bakrene odtočne cevi, ki so jih demontirali, natovorili na avtomobil ali tovorno vozilo in odpeljali neznano kam. Na stavbi sprejemnega centra so tako ostali samo strešni žlebovi in objemke, s katerimi so bile cevi pritrjene na stene. Bakrene cevi so odnesli tudi s paludarija. Škoda, pravi Ferfoglia, ni zanemarljiva, za zdaj pa je še niso kvantificirali.

Kaznivo dejanje so tatovi po vsej verjetnosti izvedli pod krinko noči, tudi sicer pa bi jih težko kdo zalotil, saj sta tako sprejemni center kot paludarij zaprta. »Na Gradini imamo nekaj varnostnih kamer, a niso najbolje usmerjene. V odboru smo se že pogovarjali o tem, da bi video nadzor na Gradini izboljšali, pri tem pa je treba presoditi tudi vplive na zasebnost obiskovalcev,« opozarja Ferfoglia.

Sprejemni center Gradina, ki ga je Občina Doberdob z denarjem iz evropskih skladov zgradila in odprla leta 2003, je zaprt že več kot eno leto. Prejšnja občinska uprava se je z zadnjim upraviteljem, videmsko zadrugo Pavees, odločila za predčasno prekinitev razmerja, doslej pa do imenovanja novega upravitelja ni prišlo. »Lokal je trenutno še zaprt, tako kot muzej, le kraško hišo občasno izposodimo društvom. Doslej nam razpisov za novega upravitelja oz. upravitelje ni uspelo pripraviti zaradi kadrovske stiske, čim bomo pridobili novo osebje na tehničnem uradu, pa se bomo lotili tudi tega vprašanja,« napoveduje Ferfoglia.

Po novem več razpisov

Po novem, poudarja, bodo za upravljanje restavracije in nastanitev, muzeja (le-ta vsebuje multimedijsko predstavitev naravnih, zgodovinskih in etnografskih posebnosti kraškega sveta), rezervata ter paludarija pripravili ločene razpise. Za upravljanje tako sprejemnega centra kot paludarija, razkriva župan, že beležijo zanimanje. »Med tem časom nameravamo z denarjem, ki ga od Dežele Furlanije - Julijske krajine letno prejemamo za sprejemni center in rezervat, opravili nekaj del in izboljšav. Na voljo imamo tudi sredstva iz projekta za Kraški spominski park, ki jih bomo uporabili za nadgradnjo muzeja in nadomestitev zunanjega šotora na Gradini z bolj uporabno in sodobnejšo strukturo,« zaključuje župan Peter Ferfoglia.