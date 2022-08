Ceste skozi Dol še ne bodo odprli

Na sestanku, ki je potekal popoldne na goriški prefekturi ob navzočnosti vseh pristojnih oblasti ter županov Doberdoba Fabia Vizintina in Sovodenj Luce Piska, so sklenili, da državne ceste št. 55 še ne bodo odprli, tako da bo še vsaj jutri (v torek, 2. avgusta) zaprta. Ob cesti morajo posekati cel kup dreves, ki jih je v prejšnjih dneh zajel požar, in sicer med Sabliči in Jamljami ter med Gabrjami in križiščem za Lokvico. Za sečnjo mora poskrbeti cestno podjetje Anas. Še vedno so zaprte tudi pokrajinska cesta št. 15 pri Devetakih, deželna 519 cesta, ki vodi iz Jamelj proti Komarjam in Brestovici, in povezovalna cesta pri Sabličih, kjer ravno tako morajo poskrbeti za sečnjo raznih dreves.