Ceste so odprte, protipožarna straža še ves prihodnji teden

Poleg državne ceste št. 55 in cest, ki vodita do državne meje pri Lokvici in Klaričih, so danes spet odprli tudi pokrajinsko cesto št. 15 med Devetakih in Poljanami. Spet prevozne so tudi pokrajinska cesta št. 9 za Martinščino in ceste, ki vodijo na Vrh, vendar se po njih zaenkrat lahko peljejo le stanovalci in obiskovalci javnih lokalov.

Na Vrhu je še vedno nameščeno operativno središče sil, ki sodelujejo pri gašenju požara. Vodilno vlogo v operativnem središču imajo pripadniki deželne gozdne policije, ki koordinirajo sanacijo pogorišča, pri kateri sodelujejo prostovoljci civilne zaščite. »Ko pogasiš požar, se začenja najtežje delo. Ogenj lahko več dni tli v koreninah, ki so razraščene po več metrov daleč od dreves. Včasih iz njih spet zagori; ko se to zgodi, kjer je že gorelo, ni težav. Na žalost se pa včasih ogenj vname več metrov daleč, kamor zublji še niso segli in takrat se moramo soočiti z novim požarom,« pojasnjujejo gozdni policisti, ki bodo na Vrhu zagotavljali protipožarno stražo še ves prihodnji teden.