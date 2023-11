Cesto v Puščah ogroža še en plaz

Neurja, ki so v prejšnjih dneh povzročila kar nekaj težav in škode v naši deželi, so botrovala tudi sprožitvi manjšega zemeljskega plazu v Puščah. Gre za območje nad občinsko cesto, ki iz Pevme pelje v Koštabon in naprej ob potoku Pevmica proti Podsabotinu. To območje se na eni strani strmo dviga proti oslavskim gričem, na drugi strani pa se spušča proti potoku.

Strmo pobočje je ob večjih nalivih deležno številnih zemeljskih plazov, med katerimi so nekateri v preteklosti povsem zasuli cesto ali jo ogrožali, zaradi česar so jo lokalni policisti in krajevna civilna zaščita začasno zaprli za promet. To se je zgodilo tudi decembra lani: zaradi popolne zapore so prebivalci Koštabona več kot dva meseca vozili po obvozu, kar pa je njihovo pot v službo in domov precej podaljševalo.

Na enem od ovinkov v Puščah je po večjem plazu civilna zaščita pred leti iz debelih hlodov zgradila nekako zaščitno steno. Z leti so leseni hlodi zgnili in le vprašanje časa je, kdaj bo nov plaz zgrmel na cesto. Pristojne službe so sicer postavile pregrade, ki omogočajo prehod le po enem voznem pasu, a to še zdaleč ni rešitev za prebivalce tistega dela goriške občine.

Zdaj se je večji zemeljski plaz odtrgal s pobočja kakih 200 metrov naprej od omenjenega ovinka v smeri Koštabona. Poleg zemlje je v plazu tudi kamenje lapornih plasti, ki mu domačini pravijo opoka. Da ta gmota ni zgrmela na spodaj ležečo cesto, je zaslužen kamnit zid, ki so ga pristojne službe pred nekaj desetletji namestile na tistem delu Pušč. Ta zamreženi zid je tudi obvaroval hišo, ki se nahaja pod cesto, tik na bregu Pevmice.

Pristojni so si ga že ogledali

Po obvestilu domačinov so si zemeljski zdrs prejšnjo nedeljo ogledali lokalni policisti in gasilci. Ocenili so, da plaz trenutno ne ogroža nikogar, a da ga bodo vseeno v kratkem vzeli v pretres. »K sreči sta zid in mreža, ki so ju postavili pred leti, le služila svojemu namenu. Zadržala sta nekaj večjih kamnov, ki bi drugače zgrmeli na cesto,« pravi Lovrenc Persoglia, predsednik Krajevne skupnosti Pevma Oslavje Štmaver, ki ne skriva svoje zaskrbljenosti nad možnim poslabšanjem stanja na obeh točkah. »Upajmo, da ne bo treba spet zapirati ceste. Prebivalci Košabona bi se morali namreč v tem primeru spet voziti po drugi poti, skozi Znorišče, ter po kamnitem mostiču čez Pevmico Pri Štantovih, ki je že dalj časa v zelo slabem stanju in je potreben obnove,« pravi Persoglia. Z njim soglašajo prebivalci Koštabona, ki so nas že pred meseci opozorili na nevarnost mostu v Hudičevi luknji. Po njem namreč ne vozijo samo osebni avtomobili, temveč tudi kmetijska vozila oz. traktorji vinarskih podjetij, ki krepko presegajo njegovo nosilnost.

Načrt še ni pripravljen

Za sanacijo večjega plazu, zaradi katerega je bila lani cesta v Puščah več kot dva meseca zaprta, bi morala poskrbeti Občina Gorica. Deželna civilna zaščita ji je v ta namen že dodelila prispevek v višini 100.000 evrov, po besedah pristojnega občinskega odbornika Francesca Del Sordija pa bodo morali zaprositi za podaljšanje termina za izvedbo del, ker jim načrta sanacije še ni uspelo pripraviti.