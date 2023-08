Čezmejni festival s pridihom upornosti

Kulturno-umetniško društvo Če Povem 83 bo v sodelovanju s krajevno skupnostjo Čepovan, PGD Čepovan, podjetjema Elektro Primorska in DAF Lighting, društvoma Casa del popolo-Ljudski dom in Agorè iz Gorice ter s podporo Mestne občine Nova Gorica letos organiziralo 5. izvedbo čezmejnega alternativnega festivala Če povem. Slednji povezuje slovenske in italijanske glasbenike, pesnike, literate in druge umetnike, zato nudi bogat kulturni program v znamenju angažirane glasbe, poezije in knjižnih novosti. Da je vse še bolj pravljično, se festival odvija v neokrnjeni naravi pri hiši s številko 83 v Čepovanu.

Nekoč so les vozili v Trst

V hiši s številko 83 v Čepovanu, ki ima več kot dvesto let, se je rodil Karlo Vončina, oče Antona Špacapana Vončine, enega od glavnih organizatorjev festivala Če povem. »Tu je bilo deset bratov, ki so nekoč kot gozdarji vozili les z vpregami v Trst. Pod fašizmom je moral moj oče v italijansko vojsko, ker bi ga sicer zaprli. Po njegovi smrti sem postal eden od dedičev te hiše. Ko sem v Čepovan prišel po mnogih letih, sem se v ta kraj in hišo zaljubil. Upam, da bo hiša sčasoma postala kulturna rezidenca, odprta za vaščane in širšo javnost,« nam je o osrednjem prizorišču čezmejnega alternativnega festivala lani povedal Špacapan Vončina. Tudi letos so v Kulturno-umetniškem društvu Če povem 83 pripravili vsebinsko bogat in raznolik program, ki je že v minulih letih navduševal obiskovalce od blizu in daleč, predvsem seveda iz Italije in Slovenije.

Uporniške note

Za petek, 18. avgusta, v Čepovanu najprej napovedujejo igrivo popoldne, ki se bo ob 14. uri začelo s Kubb in Mölkky, starodavnimi vikinškimi igrami za otroke in odrasle. Med 16. in 17. uro bo Darko Nikolovski predstavil igre z naslovom Postani partizan za mlajše generacije, med 17. in 18. uro pa se obeta še Piazzutta Lab: igre in pravljice za otroke v italijanščini in slovenščini. Uporniške note bo prvi dan letošnjega festivala med 18. in 19. uro, ko bo na vrsti glasbeni rock projekt Cielo senza mura. Med 20.30 in 21.30 bodo nastopili Prismojeni profesorji bluesa, ob 22. uri pa še Bakalina Velika z etno glasbo z vonjem po ljudskih pesmih.

V soboto, 19. avgusta, se bo družabno dogajanje začelo med 11. in 12. uro s Piazzutta Lab: igrami in pravljicami za otroke. Popoldanske uporniške besede in note bo festivalu med 16. in 16.30 dodal nastop gledališke impro skupine Dženny, za poetični in literarni aperitiv dogodka pa bosta poskrbela Maurizio Benedetti, pesnik nepričakovanih metafor, lovec sočnih asociacij, pogumni brskalec nadrealizma (med 17. in 17.30) ter predstavitev knjige V Elvisovi sobi Sebastijana Preglja in pogovor z avtorjem (med 17.45 in 18.45). Nočne uporniške note bodo sestavljali Paolo Saporiti z avtorska nežno žleht glasbo in akustično kitaro (med 20. in 21. uro), Yo Yo Mundi s partizanskim kombat folkom (med 21. in 22.30) ter Marongiu & I sporcaccioni z bizjaškim rockom in bluesom (ob 22.30). Letošnji čezmejni alternativni festival Če povem se bo sklenil v nedeljo, 20. avgusta, z jutranjimi uporniškimi koraki oziroma sprehodom po vojnih obeležjih ob 11. uri ter vrsto popoldanskih uporniških besed in not. Med 14.30 in 15.15 bo Elena Gerebizza predstavila knjigo Faula Birdi, grafični roman kot uporniški drobnogled na ekološko zlorabo na Sardiniji, med 15.30 in 16.30 pa v Čepovanu pričakujejo Dejana Kobana, rudarja pozabljenih besed in akterja sodobne slovenske poezije. Med 17. in 18.30 se bo predstavila Rosamarina (Rožmarin), mediteranski etični kolektiv, ki pluje po etnični glasbeni tradiciji južne Italije in širše, ob 19. uri pa bo nastopila še zasedba Los Ekekos s psihadelično amazonsko kumbio.

V primeru dežja bodo vse dogodke prestavili v gasilski dom v Čepovanu. Za obiskovalce bodo pripravili zastonj nočitve ali nastanitev v hostlu Čepovanka. Parkirati bo mogoče na parkirnem prostoru podjetja Gonzaga. Vstop na festivalsko prizorišče bo možen s plačilom letne članarine pet evrov pri vpisu v društvo Če povem. Kavcija za kozarec bo znašala tri evre.