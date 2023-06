Čezmejni »ne« asfaltni bazi

Ob nekdanjem vhodu v asfaltno bazo v Gramozni ulici v Vrtojbi bo v soboto, 3. junija, ob 10. uri mednarodni shod, s katerim bodo zahtevali zaprtje onesnažujočega obrata.

Shod organizira Civilna iniciativa Vrtojba, na njem sta svojo udeležbo že napovedali skupina EkoŠtandrež in krožek Legambiente iz Gorice, navzoči bodo tudi predstavniki raznih okoljevarstvenih organizacij iz Anhovega, Jesecni, Ljubljane in iz drugih krajev po Sloveniji. Na shod so povabili tudi župane tako občine Šempeter-Vrtojba kot okoliških občin - tudi Gorice, saj smrad in izpusti segajo do Štandreža, kar je med drugim potrdila tudi okoljska agencija Arpa na podlagi analize podatkov, ki jih je osemnajst domačinov zbiralo od 4. oktobra 2021 do 9. januarja 2022. Prebivalci raznih predelov Štandreža so morali na polo zapisovati, kdaj so bili doma in kdaj so zaznavali smrad; pripisati so morali tudi značilnosti neprijetne vonjave. Njihova opažanja je agencija Arpa analizirala in pri tem upoštevala tudi vetrove in vremenske razmere, tako da je na koncu ugotovila, da je treba izvor neprijetnih vonjav pripisati ravno vrtojbenski asfaltni bazi, zaradi česar skupine EkoŠtandrež in zveza Legambiente pozivajo k udeležbi na sobotnem shodu tudi prebivalce Štandreža in okoliških krajev.

Najprej so kopali gramoz

Na vrtojbenske polju so leta 1965 začeli kopati gramoz, ki je služil gradbeništvu širšega severnoprimorskega območja. Leta 1976 so na dnu gramoznice namestili napravo za proizvodnjo asfalta. Kmalu po zagonu proizvodnje so krajani začeli zahtevati ukrepe za znižanje stopnje onesnaževanja. Zaradi vse večje nejevolje domačinov so leta 1982 pripravili prve načrte za sanacijo gramozne jame in za zaprtje asfaltne baze. Po besedah predstavnikov Civilne iniciative Vrtojba za projekt obstaja dokumentacija, na podlagi katere bi morali asfaltno bazo zapreti že leta 2003. Poleg tega je bilo zemljišče asfaltne baze že leta 1988 s sklepom občine Nova Gorica opredeljeno kot zemljišče za športne dejavnosti, kar je nova občina Šempeter-Vrtojba potrdila leta 2003.

Dvajset let brez premikov

»Na žalost je od takrat preteklo skoraj dvajset let, vendar se še ni zgodilo prav nič konkretnega. Še vedno živimo ob obratu, ki vsakodnevno praši, smradi, povzroča hrup in nas s svojimi emisijami zastruplja,« poudarjajo iz Civilne iniciative, ki je bila ustanovljena pred štirimi leti. V tem času so njeni člani poizkušali v dialogu z lastnikom in pristojnimi državnimi organi doseči zaprtje asfaltne baze. Pri njihovih prizadevanjih jih je ves čas podpirala občina Šempeter-Vrtojba, vendar svojega cilja še niso dosegli.

»Dokazano je, da asfaltna baza v Vrtojbi deluje ne samo na absolutno neprimerni lokaciji, ampak do danes tudi brez vsake dokumentacije, tako gradbene kot okoljevarstvene,« poudarjajo iz Civilne iniciative in opozarjajo, da so se »zaradi prepočasnega, zapletenega in nerazumevajočega, včasih tudi pomanjkljivega delovanja državni organov, odločili rešiti problem po sodni poti«, saj nameravajo v kratkem vložiti tožbo.

V pričakovanju na njeno vložitev so se odločili za organizacijo shoda, s katerim želijo od pristojnih zahtevati »vsestransko, zakonsko, predvsem pa hitro reševanje problemov, življenjsko pomembnih za okolje, v katerem živimo«.