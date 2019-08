Cisintin »lov na levičarja«

Za vse je »kriv« tvit. Najnovejša polemika, v katero je vpletena tržiška županja Anna Cisint, se je začela s tvitom namestnika direktorja časopisa Il Giornale. Nicola Porro je objavil anonimno pismo neke profesorice, ki se pritožuje nad »hegemonijo levice« v šolah, in dejstvu, da kdor razmišlja drugače, se boji izražati svoje mnenje. Na njegovo objavo se je odzvala tržiška županja Anna Cisint in napovedala, da bodo starši in dijaki v tržiških šolah lahko po novem zaupno izražali svoje nelagodje nadzorniku za otroštvo. »Po skritem so mi nekateri povedali, da se v razredih kritizirajo moje odredbe. Prejela sem vsaj deset prijav glede tega pojava; med temi je tudi en dijak, ki pravi, da je žrtev vrstniškega nasilja, ker se ne sklada s “sistemsko” levičarsko usmerjenostjo. Po svoji izkušnji kot županja in mama ugotavljam, da šolski svet ni nevtralen,« pravi Anna Cisint.