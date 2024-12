Človekoljubna baklada spet povezala Štandrež in Vrtojbo

Človekoljubna baklada v organizaciji društva sKultura 2001 je v nedeljo spet povezala prebivalce Štandreža in Vrtojbe, ki so se po srečanju na nekdanjem mejnem prehodu skupaj odpravili na Jeremitišče, kjer so poskrbeli za praznično druženje ob toplem napitku in spontani božični pesmi.

Udeleženci so se ob mraku zbrali na štandreškem trgu, od koder so se odpravili po stranskih vaških ulicah proti nekdanjemu mejnemu prehodu med Štandrežem in Vrtojbo. Na meji so pričakali pohodnike iz Vrtojbe, nakar so se po cesti, ki je bila za potrebe tovornega postajališča zgrajena pod avtocesto, napotili proti Jeremitišču.

Udeležencem so čaj in kuhano vino ponudili Rumitrji, medtem ko so člani športnega združenja Juventina skuhali »krodegine«. Prijatelji in zlasti prijateljice iz Vrtojbe so poskrbeli za najrazličnejše pecivo. Ker je bilo med udeleženci več pevcev in pevk krajevnih pevskih zborov, je pod okrašeno jelko na Jeremitišču zadonelo tudi nekaj božičnih pesmi. Štiri kilometrske baklade se je udeležilo približno dvesto ljudi na štandreški strani, z vrtojbenske jih je prišlo še okrog sto.

Izkupiček od prodaje sveč na začetku baklade bo šel hospicu Via di Natale v Avianu, kjer nudijo oskrbo terminalnim rakastim bolnikom in hkrati tudi nastanitev njihovim sorodnikom.