Čreda ovac bo tudi letos zagotovila svoj meketajoči doprinos k preprečevanju zaraščanja travnikov v sovodenjski občini.

V prejšnjih dneh je v Petovlje prispelo približno osemsto ovc, ki so lansko poletje preživele na planinah nad Plodnom - Sappado. Pred začetkom jeseni so se ovce podale na dolgo pot, ki jih je vodila po Karniji in Furlanski nižini na Goriško. Pred nekaj dnevi je čreda postala na travniku v Petovljah, od koder se je v četrtek, 19. januarja, premaknila v Sovodnje.