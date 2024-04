Porodnice naj se tu počutijo kot doma

Zelo veliko ljudi je včeraj na ploščadi pred novim zdravstvenim kompleksom v parku Basaglia pričakalo prerez traku in dolgo pričakovano odprtje Doma zdravja žensk, otrok in mladostnikov. V njem bo zdravstveno podjetje Asugi nudilo edinstvene storitve. Predvsem bodo tu babice nosečnice, pa tudi porodnice in dojenčke v prvih tisočih dneh po rojstvu pozorno spremljale. Ženskam bodo na voljo tudi telovadna soba in bazen, poleg prostorov za počitek in hranjenje otroka. Nekatere storitve, kot je na primer bazen, bodo sicer uporabne proti plačilu. »Vse porodnice pa naj se v njem počutijo kot doma,« je na odprtju poudarila odgovorna za babiško službo na Goriškem Roberta Giornelli.

Prerez traku so uvedle številne zahvale na račun Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), saj je dom nastal v sklopu projekta Salute Zdravstvo programa Interreg Italija-Slovenija 2013-2020, katerega upravičenec je bil ravno EZTS GO. Zahval pa so bili deležni vsi, ki so si aktivno prizadevali za uspeh načrta. Omenjena sta bila začetnika projekta, katerega korenine segajo v leto 2014, nekdanja župana Gorice in Nove Gorice Ettore Romoli in Matej Arčon. Ganjeno se je Roberta Giornelli spomnila tudi preminule babice Marie Terese Braidot, ki je bila njej in drugim sodelavkam v navdih. Babici so v notranjosti kompleksa postavili spominsko ploščo.