Pica za dva in Skopac nagrajena

Nedeljski zaključek regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin Severne Primorske, ki je potekal v SNG Nova Gorica, je dramski družini društva Sedej iz Števerjana in Beneškemu gledališču prinesel veliko zadoščenja. Priznanje za glavno moško vlogo, ki jo je odigral v komediji Pica za dva, je prejel Matej Pintar (AA), Simon Komjanc (CC) in Jakob Leopoli (BB) pa sta si prislužila enakovredni priznanji za stranski vlogi. Priznanje za najboljšo žensko vlogo pa je prejela Cecilia Blasutig, gospa Mollie Ralstone v predstavi Skopac (Mišelovka) v izvedbi Beneškega gledališča.

»V predstavi Pica za dva odigra Matej Pintar vlogo AA-ja. Kljub temu, da je avtor njegovo vlogo poimenoval zelo tipsko oz. jo je pustil nedefinirano, pa je njegova interpretacija polna in doživeta. Skupaj z Jakobom Leopolijem (BB) in Simonom Komjancem (CC) zaseda vrh triumviratne logoreje, trojice, ki je izredno zgovorna in dinamična, pri čemer se zlahka sprehaja od komičnih, rekel bi tudi burkaških leg igre, do premišljenih, zaskrbljenih potez AA-jeve osebnosti vse do romantičnih, skozi katero spoznavamo resnično, humanistično vrednost besedila Pica za dva, ki ni zgolj besedilo o preseganju tujstva, marveč dodaljnogledna študija o malem človeku, sleherniku, v katerem se lahko prepozna vsak izmed nas,« je povedal regijski selektor za severno Primorsko Milan Golob.

Poleg Pice za dva je bila za državni ogled izbrana še predstava Skopac (Mišelovka) v izvedbi Beneškega gledališča. Na Linhartovem srečanju Severne Primorske se je zvrstilo osem predstav; poleg že omenjenih še Kažin (dramatično društvo Idrija in mala gledališka šola GJV Idrija v sodelovanju z društvom Svoboda Žiri), Kdo ima prav (gledališka skupina Trenta), Operacija Rocco (dramska družina Prosvetnega društva Štandrež), Stena ob steni (gledališka skupina Kulturnega društva Sovodnje), Vaja zbora (gledališka skupina Face Solkan) in Milost v imenu ljudstva (društvo Wlka).