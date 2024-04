Za spomenik potrebnih 30.000 evrov

Okrog 30.000 evrov - v glavnem prostovoljnih prispevkov, saj na javne ne računajo - bo moral zbrati ANPI-VZPI za postavitev kamnitega spomenika italijanskim in slovenskim partizanom, ki so padli za svobodo Goriške. Prošnjo za dodelitev parcele v delu Spominskega parka v Gorici, ki gleda na Ulico Canova, so že naslovili najprej na župana Rodolfa Ziberno, nato pa na Zavod za varstvo krajinske dediščine FJK, saj jim je prvi občan odgovoril, da bo zadevo predstavil odboru potem, ko bo zeleno luč izdal omenjeni zavod. »Upajmo, da ne bo zavlačevanja, saj želimo spomenik postaviti leta 2025,« je povedala goriška predsednica ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio, ki je skupaj z Mirkom Primožičem in drugimi somišljeniki ob bližajočem se 25. aprilu spregovorila o tej in drugih aktualnih temah.

Tako kot lani, ko so naslovili pismo na predsednika republike Mattarello, so predstavniki goriške, podgorske in štandreške sekcije ANPI-VZPI ogorčeni, ker goriška občina ne prireja slovesnosti ob dnevu osvoboditve izpod nacifašizma. »Za to skrbi le ANPI,« je spomnila Di Gianantonio, Ennio Francavilla pa je ugotavljal, da se GO! 2025 bliža, Občina Gorica pa s sprejemanjem odreda X Mas dokazuje, da antifašizem zanjo ni vrednota. Kritičen je bil do nedoslednosti občinskih predstavnikov in postavitve plošče Normi Cossetto na italijanskem liceju, v zvezi s katero je pomisleke izrazilo tudi 66 profesorjev. Ploščo bi si zaslužila tudi Milojka Štrukelj, kateri pa bodo ta četrtek posvetili podgorsko postojanko pokala Montes, je dejal, medtem ko je že skrajni čas, da se Mussoliniju odvzame častno meščanstvo.

»Gorica ima raznolik zgodovinski spomin. EPK 2025 bi moral biti priložnost, da se o tem bogastvu in problematičnosti poglobljeno razpravlja, a za zdaj ne kaže, da bi to bilo na dnevnem redu,« je še povedala Di Gianantonio. Govor je bilo tudi o slovesnostih ob 25. aprilu (seznam objavljamo med obvestili), ki bodo potekale po vaseh in v mestu, Francavilla je napovedal, da bo obred pri podgorskem spomeniku letos posvečen trpečemu palestinskemu narodu.