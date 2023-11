Da bi bili čim bolj samostojni

Delegacija krajevne sekcije združenja slepih in slabovidnih UICI, ki ji predseduje Nicolò Finocchiaro, se je v prejšnjih dneh mudila na goriški občini, kjer je občinski odbornici Silvani Romano predstavila napravo LETIsmart, ki jo je po zamisli Tržačana Marina Attinija razvilo miljsko podjetje SCEN.

Z napravo, ki jo lahko uporabniki vgradijo v palico ali v drug pripomoček, je mogoče slišati glas, ki med drugim pove, če je semafor zelen ali rdeč. Slepi in slabovidni poleg tega z digitalnim napravo lahko izvejo, v bližini katerega poslopja se nahajajo, v pomoč jim je tudi pri uporabi javnega prevoza.

V Trstu jih že imajo

»Da lahko uporabljaš digitalno napravo LETIsmart po mestu, morajo biti semaforji opremljeni z oddajnikom, ki ni drag, saj stane nekaj več kot sto evrov. Tovrstne oddajnike lahko vgradijo tudi v avtobuse, tako da njihovi uporabniki v realnem času vedo, kdaj bodo dospeli do postaje, kjer jih čakajo. Sočasno je tudi voznik obveščen, da na prihod avtobusa čaka slepa oz. slabovidna oseba,« pojasnjuje članica goriškega društva slepih in slabovidnih Irena Gulin, po kateri so tovrstni oddajniki po Italiji vse bolj razširjeni. Imajo jih tudi v Trstu, kjer je z njimi opremljenih tudi nekaj večjih trgovin, medtem ko jih v Gorici še pogrešajo.

Ob zaključku srečanja je občinska odbornica Silvana Romano poudarila, da so na občini na predloge združenja UICIzelo pozorni in da se bodo tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 zavzeli za njihovo uresničevanje. Srečanja se je udeležil tudi Marino Attini, ki je poudaril, da je sistem LETIsmart zelo koristen dodatek taktilnim oznakam, ki osebam z okvaro vida omogočajo, da se enostavneje orientirajo v prostoru in prepoznajo potencialne nevarnosti in ovire.