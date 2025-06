Dela so pod streho, manjka le še oprema

Kdor je v zadnjih tednih šel mimo Travnika, je zagotovo opazil, da nekaj manjka. Fasada znamenite palače Paternolli, ki sta jo več let pokrivala gradbeni oder in platno, je namreč zasijala v svoji novi podobi. Za prenovo poslopja, ki je bilo zgrajeno v drugi polovici 18. stoletja, stoji lombardska naveza, na čelu katere je Roberto Visconti. Stavba je ostala zvesta svoji originalni zasnovi, v notranjih prostorih pa bo zaživel čezmejni študentski dom, ki bo nudil prostore za bivanje slovenskim in italijanskim študentom že od začetka novega akademskega leta.

Datum prereza traku še ni določen, v glavnem pa so dela zaključena. Pohištvo je že naročeno. V drugi polovici julija naj bi bili prostori že docela opremljeni. Potrebna bo le še korenita čistilna akcija. »To pomeni, da bodo z novim akademskim letom prostori lahko že gostili študente, ki obiskujejo univerzo v Gorici ali Novi Gorici,« je pojasnil Visconti. Poslopje, ki je eno izmed najbolj prepoznavnih v Gorici, je naveza odkupila leta 2019, prenavljati so jo začeli dve leti kasneje. Ideja, da bi v stavbi zaživel študentski dom, se je lombardskemu podjetniku porodila še v času, ko še ni bil govor o Evropski prestolnici kulture. Povpraševanje po študentskih stanovanjih je tako v Gorici, kjer imata svoj sedež tržaška in videmska univerza, kot v Novi Gorici zelo visoko. Za sobo bodo lahko zaprosili tako slovenski kot italijanski študentje, ki se bodo prijavili preko spletne strani združenja GrownLab, ki je trenutno še v pripravi. Združenje bo tudi upravljalo celotno poslopje in vse dejavnosti znotraj le-tega.

Palača Paternolli je bila zgrajena okoli leta 1770. Med prvo svetovno vojno je granata zadela pročelje in močno poškodovala stavbo. Obnovili so jo leta 1921. To letnico, zapisano z rimskimi številkami, lahko še sedaj vidimo nad glavnim vhodom v stavbo, ki gleda na Travnik. Sto let kasneje, leta 2021, so se spet lotili prenove, ki se bo zaključila v kratkem. Celotna naložba, razlaga Visconti, znaša več kot šest milijonov evrov.

Gre za palačo, ki je dvojno zaščitena. To se je poznalo predvsem pri poteku del, ki so se trajala dalj od pričakovanega. Tako pri načrtovanju kot pri izvedbi je bilo namreč potrebno sodelovati z Zavodom za kulturno dediščino. Poleg tega pa je bilo treba prilagoditi celoten načrt, da bi bil v skladu z novimi smernicami Ministrstva za izobraževanje (MIUR), še pojasnjuje Roberto Visconti. Skupno bo na voljo 54 sob, od katerih bo 70 odstotkov enoposteljnih in 30 odstotkov dvoposteljnih.