Dela v dolini Korna začasno prekinili, težave imajo s porastom cen

Protipoplavna sanacija potoka Koren, ki se je začela leta 2020, je ustavljena že približno dva meseca. Z Drevoreda Oriani je obeh straneh parka mogoče opaziti gradbene materiale in opremo, ki klavrno samevajo. Gradbišče, ki zaobjema široko območje od mejnega prehoda v Škabrijelovi ulici do Drevoreda Colombo v Stražcah, kjer se konča park doline Korna, so morali zaustaviti pred božičem tako iz birokratskih razlogov kot zaradi praktičnih problemov. Dela na območju Ulice Catterinijev so sicer skoraj zaključena, tudi obsežni park, ki ga bodo po desetletjih ponovno vrnili v uporabo Goričanom, bodo skušali odpreti, čim se bo dalo, je za Primorski dnevnik povedala odgovorna za postopek Raffaella Tuzzi.

Čakajo na novo razsvetljavo

Obiskovalci severnega dela mesta so v preteklih mesecih zagotovo opazili, da je Ulica Catterinijev spremenila videz. Nad zabetonirano strugo Korna so uredili pot za pešce in kolesarje. Potok Koren še vedno teče pod njo, prostor nad strugo pa so prekrili z zemljo. S pločnika so uredili klančino, po kateri bodo imeli sprehajalci in kolesarji dostop do poti. Pomemben del posega je bila tudi obnova pločnikov: že veliko let so bili dotrajani in nevarni, saj so korenine dreves povzročile precejšnjo škodo. Promet na ulici je bil dalj časa oviran prav zaradi te obnove, ki pa je zdaj zaključena. Sprehajalci imajo na voljo nov pločnik, v sklopu del pa so ob njem postavili tudi ograjo (sicer ne po celi dolžini ulice). Pred časom so naročili tudi nove ulične svetilke, zaradi zamud v gradbenem sektorju pa nanje še vedno čakajo. Ko jih bodo prejeli in jih bodo namestili, bo lahko območje spet dostopno. Poskrbeli bodo seveda tudi za košnjo trave in odstranitev rastlin, ki so se v prejšnjih mesecih kar razbohotile.

Nekaj več časa pa bo potrebno, da bodo lahko spet odprli del gradbišča tik ob meji. Mostiček, ki prečka strugo Korna in teče vzporedno mejni črti, bodo namreč morali utrditi. Med potekom del so namreč ugotovili, da je le-ta veliko bolj dotrajan od pričakovanega, nam je povedala odgovorna za postopek Raffaella Tuzzi. Tudi to dodatno delo mora skozi ustrezen birokratski postopek: vključili so ga v sklop sprememb, ki jih obravnavajo s spremembo načrta.