Delček sveta bi rad pripeljal v Gorico

Župan Rodolfo Ziberna je včeraj v goriški mestni hiši sprejel pianista Aleksandra Gadžijeva, ki je pred kratkim zmagal na prestižnem mednarodnem tekmovanju v Sydneyju. Župan je mladega, a zelo uspešnega glasbenika sprejel skupaj s podžupanom Stefanom Ceretto, srečanja so se udeležili tudi nagrajenčev oče Sijavuš, ravnateljica in predsednica SCGV Emil Komel, Alessandra Schettino in Franca Padovan, ter občinska svetnica Marilka Koršič, pobudnica sprejema.

Ziberna je Gadžijeva povprašal o načrtih in zanimanjih, ki jih goji znotraj svojega poklica. Pianist je izrazil željo, da bi v Gorico pripeljal »delček sveta«, ki ga je spoznal, v obliki krajšega festivala ali podobne prireditve. Zaradi študija in tekmovanj se je Gadžijev namreč med drugim mudil v Salzburgu, Berlinu in na Japonskem; oktobra ga čaka še tekmovanje v Varšavi. Sijavuš Gadžijev pa je o sinovi uspešni karieri dejal, da je v Gorici pridobil zelo dobro podlago za nadaljnji študij, posebej v centru Komel, kjer se je začela njegova glasbena pot. Župan je Gadžijevu izročil priznanje s čestitkami in zahvalo, ker je ime Gorice ponesel v svet. Marilka Koršič je navzoče tudi spomnila na pokojnega Silvana Kerševana, »dušo« glasbene šole Komel, ki bi bil nedvomno ponosen na Gadžijeve uspehe.