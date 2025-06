Delo za skupnost zahteva pripravljenost na spremembe

»Ni bolj primernega kraja od Gorice za poglobitev v to temo, ki je hkrati vprašanje in poziv k dejanju,«je dejala predsednica Fundacije Goriške hranilnice Roberta Demartin na včerajšnjem odprtju dvodnevnega 26. kongresa zveze Acri. Italijanski državni kongres bančnih fundacij, ki ga prireja omenjena zveza v sodelovanju s Fundacijo Goriške hranilnice in pokroviteljstvom Občine Gorica, bo v mestu potekal še danes.

Osrednja tema kongresa je skupnost kot pluralna celota (comunità - insiemi plurali). Pluralnost v Gorici ni le teorija, temveč vsakdan, je še povedala Demartin, ki je v Verdijevem gledališču včeraj številnim gostom izrekla dobrodošlico. Okrog 500 udeležencem je med drugim dejala, da delati za skupnost pomeni delati s skupnostjo in biti pripravljeni na spremembe.