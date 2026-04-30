V gozdu pri naselju Lokve je prišlo danes do tragedije: med sečnjo se je smrtno ponesrečil 29-letnik. Na istem območju sta sečnjo izvajala še dva delavca. Po prvih podatkih je na moškega padel del debla drugega, suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji drevesa, ki ga je podiral. Takoj po nezgodi so 29-letnega delavca na kraju oživljali prvi posredovalec, policisti Policijske postaje Nova Gorica in kasneje novogoriški reševalci, vendar mu žal ni bilo več pomoči.

Zaradi hudih telesnih poškodb je 29-letnik, ki je kot pogodbeni izvajalec opravljal dela za samostojnega podjetnika z območja Nove Gorice, umrl na kraju nesreče. Na kraju so poleg policistov Policijske postaje Nova Gorica in novogoriških kriminalistov posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica ter gasilci. Zdravnik je na kraju potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani z namenom ugotovitve natančnega vzroka smrti.

O tragični nesreči sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka. Na kraju delovne nesreče je bil prisoten tudi predstavnik delovne inšpekcijske službe. Zaradi tragičnega dogodka je Krajevna skupnost Trnovo odpovedala glavnino današnjih dogodkov. Kot so zapisali na facebooku, bo danes samo dvig mlaja.