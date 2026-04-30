Večer v znamenju petja, plesa in vrednot odporništva

Mir se začne v nas samih. Taka in druge misli so spremljale koncert, ki sta ga pred nabito polno dvorano Kulturnega doma v Gorici pripravili kulturni društvi Sovodnje in Danica z Vrha v tesnem sodelovanju z SKGZ, ZSKD, Kulturnim domom in zadrugo Maja. Šlo je za glasbeni večer, ki sta ga društvi poimenovali Pogum v srcu, cvet v roki - Svobodni cvet, v pesmi in besedi pa je bil prepojen s sporočilnostjo o vrednotah odporništva, ki temeljijo na tovarištvu, sožitju in solidarnosti. Uvodoma je prisotne pozdravil pokrajinski predsednik SKGZ za Goriško, Marino Marsič, ki je poudaril, da večer ni le obeležitev zgodovinskih datumov; to sta 25. april 1945, v Italiji praznik osvoboditve, v Sloveniji pa 27. april 1941, ko je nastala Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Naglasil je, da smo na pomembnem večeru zbrali predvsem zato, da skupaj potrdimo vrednote, ki nas povezujejo: mir, sožitje, solidarnost in enakopravnost. Te vrednote se nam včasih zdijo samoumevne, je pristavil Marsič in dodal, da je dovolj, da se ozremo okoli sebe in hitro ugotovimo, da temu ni tako. Mir je krhek. Svoboda ni dana enkrat za vselej.

Preplet plesa in petja

Po govoru so prizorišče zavzele pevke, glasbeniki in plesalke ter plesalci društva Movartex in samostojna plesalka Nina Bensa. Povedati gre, da so zbor z več kot tridesetimi nastopajočimi sestavljale izključno pevke, ki zborovsko petje gojijo v vokalni skupini Danica z Vrha, v vokalni skupini Konfluens v Sovodnjah in v dekliški pevski skupini Biseri z Vrha. Zbor je vodila dirigentka Jana Drassich. Niz partizanskih pesmi in pesmi odpora sta iz dvorane in kot glas iz ozadja z raznimi mislimi in teksti povezovala Katerina Citter in Robert Cotič. Vse je delovalo prijetno, usklajeno in na res zavidljivi kakovostni ravni. Poleg zbora so se izkazale tudi solo pevke Martina Feri, Neja Volčič in Giulia Sartori, ki so se spopadle s kar zahtevnimi skladbami iz slovenske in tujih zakladnic pevskih izrazov protesta in odpora. Na besedilo Iga Grudna je lepo izzvenela pesem Sinku, pa Kajuhova Mati padlega partizana in Šivala je deklica zvezdo Radovana Gobca, nato Dear Mr. President, pa La guerra di Piero Fabrizia De Andreja, Lennonova Imagine in uspešnica Boba Dylana Blowin’ in the wind. Spremljevalni ansambel so sestavljali Tomaž Grassi na harmoniki, Ivo Tull na kitari, Alen Peric na bas kitari ter Saša Peric na trobenti in tolkalih.

Zbor pa je v zaključku zapel še Bilečanko, nepozabno Bella ciao in seveda Vstala Primorska, ki jo je stoječe zapela vsa dvorana. Zamisel za pomenljivi večer je prispevala dirigentka Jana Drassich, režijo pa je podpisala Viljena Devetak. Na programu večera smo tudi prebrali: »Naj si nasprotja podajo cvet in skupaj ustvarijo harmonijo.«